Mejores momentos | Capítulo 47
El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!
El primogénito de los Oramas ha decidido tomar cartas en el asunto para que su mujer no deje en la calle a la mexicana y a su bebé recién nacido.
Patricia jugó con la mente de Julia para que la mexicana cometiera un tremendo error. La mujer de David, consciente de que la joven necesitaba dinero para ayudar a su familia, le dejó caer que Octavio tenía unos relojes en su despacho que no usaba y que valían muchísimo dinero.
Julia, con muchos remordimientos, robó uno de los relojes y lo empeñó. Y cuando Patricia supo su movimiento, no dudó en chantajearla para que abandonara la mansión Oramas.
La joven, muy culpable por haber caído tan bajo, se lo contó a David. Y el primogénito no iba a dejar pasar esto por alto y decidió tomar cartas en el asunto: se presentó en la casa de empeños y recuperó el reloj, aunque hizo como que él no sabía nada del robo de Julia, lo que molestó mucho a Patricia.
David reúne en el despacho de su padre a Patricia, Julia y Carmen para que vean que no falta ningún reloj. Cuando David y Patricia se quedan solos, se da un tenso enfrentamiento: “Ese reloj no estaba ahí”, le dice Patricia. David no piensa ceder en lo que su mujer se traía entre manos.
“Dejar a Julia en la calle con un bebé recién nacido es un delito”, le dice David muy duro, señalando que el bebé de Julia nació por su culpa, y que Octavio hizo muy bien en acoger a la mexicana y a su bebé, por lo que ni Patricia ni David pueden desentenderse de él.
El matrimonio pende de un hilo, y cuando parecía que acercaban posturas tras el percance que Patricia sufrió con su embarazo, este duro golpe de David vuelve a alejarlos.
