El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

Patricia jugó con la mente de Julia para que la mexicana cometiera un tremendo error. La mujer de David, consciente de que la joven necesitaba dinero para ayudar a su familia, le dejó caer que Octavio tenía unos relojes en su despacho que no usaba y que valían muchísimo dinero.

Julia, con muchos remordimientos, robó uno de los relojes y lo empeñó. Y cuando Patricia supo su movimiento, no dudó en chantajearla para que abandonara la mansión Oramas.

La joven, muy culpable por haber caído tan bajo, se lo contó a David. Y el primogénito no iba a dejar pasar esto por alto y decidió tomar cartas en el asunto: se presentó en la casa de empeños y recuperó el reloj, aunque hizo como que él no sabía nada del robo de Julia, lo que molestó mucho a Patricia.

David reúne en el despacho de su padre a Patricia, Julia y Carmen para que vean que no falta ningún reloj. Cuando David y Patricia se quedan solos, se da un tenso enfrentamiento: “Ese reloj no estaba ahí”, le dice Patricia. David no piensa ceder en lo que su mujer se traía entre manos.

“Dejar a Julia en la calle con un bebé recién nacido es un delito”, le dice David muy duro, señalando que el bebé de Julia nació por su culpa, y que Octavio hizo muy bien en acoger a la mexicana y a su bebé, por lo que ni Patricia ni David pueden desentenderse de él.

El matrimonio pende de un hilo, y cuando parecía que acercaban posturas tras el percance que Patricia sufrió con su embarazo, este duro golpe de David vuelve a alejarlos.