Mejores momentos | Capítulo 42

“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

El padre de la joven le ha contado que se ha compinchado con el hermano de Mónica para vengarse de Octavio y le ha advertido de lo peligroso que puede llegar a ser.

"Me he dado un golpe": Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

Sara descubrió unas fotografías de Amanda escondidas bajo la cama de Saúl y eso disparó todas sus alarmas. El problema fue que el hermano de Mónica la pilló con las manos en la masa y la golpeó para que no lo delatara, dejándola inconsciente.

Aunque por un momento nos temimos lo peor, Saúl llamó a Emilio para que se hiciese cargo de su hija y le hiciese entrar en razón: si quería mantenerse a salvo, no debía contar a nadie lo que había visto.

Después de horas de desesperación de sus seres queridos, Sara ha aparecido en casa de César con un golpe en la cabeza y aunque le ha costado disimilar, ha tenido que inventarse una historia, tal y como le había aconsejado su padre.

“Saúl y yo nos hemos aliado contra don Octavio”, le confesaba Emilio a su hija horas antes para advertirle del peligro que puede llegar a tener el hermano de Mónica. ¿Guardará el secreto Sara a todos sus seres queridos?

La grabación de David pone en un aprieto al empresario, que está obligado a decidir si abandona la empresa o si sus trapos sucios salen a la luz.

El empresario reconoce que no fue Mónica quien disparó al director del orfanato mientras su hijo graba la declaración sin que él lo sepa.

