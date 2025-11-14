“Me he dado un golpe”: Sara, obligada a mentir para protegerse de la locura de Saúl

Sara descubrió unas fotografías de Amanda escondidas bajo la cama de Saúl y eso disparó todas sus alarmas. El problema fue que el hermano de Mónica la pilló con las manos en la masa y la golpeó para que no lo delatara, dejándola inconsciente.

Aunque por un momento nos temimos lo peor, Saúl llamó a Emilio para que se hiciese cargo de su hija y le hiciese entrar en razón: si quería mantenerse a salvo, no debía contar a nadie lo que había visto.

Después de horas de desesperación de sus seres queridos, Sara ha aparecido en casa de César con un golpe en la cabeza y aunque le ha costado disimilar, ha tenido que inventarse una historia, tal y como le había aconsejado su padre.

“Saúl y yo nos hemos aliado contra don Octavio”, le confesaba Emilio a su hija horas antes para advertirle del peligro que puede llegar a tener el hermano de Mónica. ¿Guardará el secreto Sara a todos sus seres queridos?