¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

Amanda no se ha atrevido a contarle a César que está embarazada. La complicada situación en la que se encuentran, el conflicto con su padre y sus dudas la han llevado a replantearse si realmente es buena idea traer a una criatura al mundo.

Tras una conversación con sus amigos, César ha atado cabos y la idea de que Amanda pueda estar embarazada ha aparecido en su cabeza, por eso ha ido a hablar con David para confirmar sus sospechas. Con lo que el empresario no contaba era con que su exmujer se planteaba interrumpir el embarazo.

César y David han cogido de inmediato el coche para intentar llegar a la clínica donde Amanda se encontraba y pretendía abortar. El mexicano se lamentaba de no haberse dado cuenta antes.

Cuando los dos llegan a la puerta, se encuentran con un panorama que no les gusta nada. Amanda abrazándose con Sara con los ojos llenos de lágrimas. ¿Habrá interrumpido su embarazo?