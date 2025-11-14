Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 42

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

El mexicano ha intentado evitar que su exmujer interrumpiese su embarazo tras descubrir que esperaba un hijo suyo, pero podría haber llegado tarde.

Patri Bea
Publicado:

Amanda no se ha atrevido a contarle a César que está embarazada. La complicada situación en la que se encuentran, el conflicto con su padre y sus dudas la han llevado a replantearse si realmente es buena idea traer a una criatura al mundo.

Tras una conversación con sus amigos, César ha atado cabos y la idea de que Amanda pueda estar embarazada ha aparecido en su cabeza, por eso ha ido a hablar con David para confirmar sus sospechas. Con lo que el empresario no contaba era con que su exmujer se planteaba interrumpir el embarazo.

César y David han cogido de inmediato el coche para intentar llegar a la clínica donde Amanda se encontraba y pretendía abortar. El mexicano se lamentaba de no haberse dado cuenta antes.

Cuando los dos llegan a la puerta, se encuentran con un panorama que no les gusta nada. Amanda abrazándose con Sara con los ojos llenos de lágrimas. ¿Habrá interrumpido su embarazo?

Paula Prendes

De su manía inconfesable a su plan favorito: conoce mejor a Paula Prendes, Patricia en La Encrucijada

La grabación de David pone en un aprieto al empresario, que está obligado a decidir si abandona la empresa o si sus trapos sucios salen a la luz.

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

El empresario reconoce que no fue Mónica quien disparó al director del orfanato mientras su hijo graba la declaración sin que él lo sepa.

