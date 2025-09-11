Antena 3 LogoAntena3
Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Los jóvenes van a contraer matrimonio, pero Amanda recibe un audio de Laura que le hace replantearse si va a dar este rápido paso por amor o por venganza hacia su padre.

Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Julián López
Nos esperan dos capitulazos de La Encrucijada en el que todo se pondrá patas arriba. Álvaro y Laura, en su afán por sabotear la boda de César y Amanda, terminan bebiendo y pasando la noche juntos. ¿Habrá sido algo de una noche?

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?

Lo que acabó como un error aparente parece que hace mella en la joven Oramas, pues un nervioso César espera a que Amanda aparezca, pero no llega a la boda. ¿Se estará arrepintiendo de esta decisión tan precipitada?

Además, Patricia quiere deshacerse de David para llevar más tranquila su falso embarazo y quiere que Julia bese a su marido. En un momento de debilidad, David y Julia acaban besándose.

Esta noche, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

