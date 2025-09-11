Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Nos esperan dos capitulazos de La Encrucijada en el que todo se pondrá patas arriba. Álvaro y Laura, en su afán por sabotear la boda de César y Amanda, terminan bebiendo y pasando la noche juntos. ¿Habrá sido algo de una noche?

Lo que acabó como un error aparente parece que hace mella en la joven Oramas, pues un nervioso César espera a que Amanda aparezca, pero no llega a la boda. ¿Se estará arrepintiendo de esta decisión tan precipitada?

Además, Patricia quiere deshacerse de David para llevar más tranquila su falso embarazo y quiere que Julia bese a su marido. En un momento de debilidad, David y Julia acaban besándose.

