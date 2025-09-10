Luz empieza a tener dudas sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”

Luis le ha contado a Luz que Cristina le besó y, aunque él le ha insistido en que no significó nada, Luz tiene dudas.

En un principio le perdonó, pero no puede parar de darle vuelas al tema y se lo cuenta todo a Begoña.

La enfermera intenta que su amiga le quite hierro al asunto, pero Luz es consciente de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina y el distanciamiento que ya es una realidad entre ella y Luis.

“Ese beso le gustó”, le dice Luz a Begoña mientras sus dudas crecen por momentos. Conoce bien a su marido y sabe que Luis se siente culpable.

“¿Y si lo nuestro se ha acabado?”, le dice Luz a Begoña con miedo. La enfermera le dice que está segura que esto es solo un bache y que lo acabarán superando. ¿Estará en lo cierto? O ¿será este el fin de #Lulú?