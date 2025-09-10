Antena 3 LogoAntena3
¿Habrá separación?

David, cada día más alejado de Patricia… ¡y rechaza el dormir con ella!

El hombre cada día esta mas cansado de las actitudes de su mujer y comienza a pensar que no significa nada para ella.

El embarazo de Patricia no está siendo nada fácil para David. Su mujer tiene ataques muy repentinos, le oculta muchas cosas, y el hombre… ¡no entiende nada!

Cada día duerme peor y las pesadillas son recurrentes, y parece que la única persona que comprende todo su dolor es Julia.

Patricia, que empieza a ser consciente de la situación que está viviendo su marido, ha intentado esta noche mantenerlo a su lado cuando ha visto todas las pastillas que necesitaba para dormir, pero este se ha negado.

“Buenas noches, mi amor”, ha dicho con una sonrisa triste mientras se marchaba a otra habitación. Patricia se ha quedado con el corazón en un puño: su marido cada día está más distante… ¿podría acabar desenamorándose de ella? ¿Cuánto más tiempo podrá aguantar así?

