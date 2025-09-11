La Voz 2025 confirma su estreno el 19 de septiembre con Malú, Pablo López, Yatra y Mika como coaches

El plató de El Hormiguero se convirtió en escenario de música y confidencias con la visita de Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika. Allí desvelaron que La Voz 2025 arrancará el viernes 19 de septiembre en Antena 3.

Pablo Motos fue el encargado de anunciar la fecha, destacando la llegada de Mika como nuevo coach. Los artistas adelantaron que esta edición traerá novedades, grandes voces y momentos llenos de emoción.