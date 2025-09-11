Andrés rompe con las ilusiones de María: “Nada ni nadie va a unir lo que ya no existe”

Andrés no soporta más las artimañas de María y se lo deja claro: su relación no tiene futuro y un hijo no solucionará nada. El joven rechaza la propuesta de adopción y acusa a su mujer de manipular a Julia y a don Agustín para conseguir su objetivo.

María, convencida de que la llegada de un bebé podría devolverles la felicidad, queda destrozada tras escuchar la firme decisión de Andrés. El hijo de Damián insiste en que nada cambiará entre ellos y que estarán unidos solo por un matrimonio sin amor.