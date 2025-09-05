Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 22

“¿Puedes dejar de mentirme en la cara?”: Laura estalla contra César tras descubrir sus planes de boda

Álvaro le ha contado a la abogada los planes de boda de sus exparejas y el corazón de la mujer se ha roto en pedazos.

Laura ha descubierto que César y Amanda van a casarse, peor lo peor no es eso: no lo ha descubierto por su mejor amigo, sino por Álvaro, el abogado de los Oramas. Y nada más descubrirlo, la mujer se ha derrumbado y ha cortado toda relación con César.

El mexicano, viendo la situación, se ha presentado en su casa para darle todas las explicaciones que necesitase, pero nada parecía servirle: Laura seguía completamente enamorada de él, y para César, Laura ya era solo su mejor amiga.

“No te dije nada de la boda porque acordamos mantenerlo en secreto”, ha comenzado, pero Laura le ha cortado al instante, afirmando que era una noticia que “ya se ha enterado todo el mundo”.

Dolida, Laura le ha echado en cara que dejó toda su vida atrás y se mudó a España con su hijo con el único propósito de ayudarle a resolver el misterio y acabar juntos, pero sabe que eso ya es misión imposible: “La amas como nunca has amado a ninguna mujer”, ha estallado la mujer refiriéndose a Amanda.

Cualquier cosa que dijese César no conseguía calmar a la mujer, y finalmente, se ha marchado. ¿Qué ocurrirá ahora en su relación? ¿Se habrá roto para siempre? ¿Volverá Laura a México?

