Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muchos miedos

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Bahar no ha podido soportar la presión y el miedo de revivir el dolor que ha sufrido en su último matrimonio.

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Publicidad

Luiza Cauduro
Publicado:

Uno de los momentos más felices en la vida de Bahar se ha convertido en una pesadilla. El miedo, la presión y los recuerdos traumáticos han sido más de lo que la residente ha podido soportar… y ha abandonado a Evren en el altar.

Completamente sorprendida, Çagla ha seguido a su mejor amiga para entender lo que había pasado. Sin poder contener el llanto, Bahar no ha parado de repetirlo: “Lo quiero mucho”. Luego, ha confesado: “Pero no puedo evitar pensar que va a pasar lo mismo que ha pasado con Timur”.

Timur intenta convencer a Bahar de que no se case con Evren: “Estoy luchando por ti”

Çagla no se lo puede creer. Ha tenido esta conversación con su amiga más veces de lo que se pueda contar. "Te lo voy a repetir mil veces: ¡Evren no es Timur!". Pero Bahar no está tan segura. Sabe que todavía tienen diferentes sueños, y eso le asusta. “En una relación, si los dos tienen prioridades distintas, la pareja al final se rompe...y no lo soportaría", ha dicho entre lágrimas.

La respuesta de Çagla es darle un abrazo fuerte. Quiere que Bahar sea feliz por completo, sin miedos. Sin embargo, parece que la residente todavía tiene cuestiones internas pendientes que solo ella misma las puede resolver. ¿Qué va ser de su relación con Evren ahora?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Las dudas asaltan a Amanda antes de casarse con César: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis
Resumen

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”
Capítulo 390

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo
Capítulo 390

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Ángela quiere que su hijo se reconcilie con los De la Reina, pero Tasio le pide que no se meta más en su vida.

Luz empieza a tener dudar sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”
Capítulo 390

Luz empieza a tener dudas sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”

La doctora se desahoga con Begoña. Tiene miedo de que su relación con Luis haya terminado para siempre.

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat

David, cada día más alejado de Patricia… ¡y rechaza el dormir con ella!

David, cada día más alejado de Patricia… ¡rechaza dormir con ella!

Publicidad