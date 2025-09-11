Bahar confiesa a Çagla el verdadero motivo por el que no se ha casado con Evren: “Me duele en el alma”

Uno de los momentos más felices en la vida de Bahar se ha convertido en una pesadilla. El miedo, la presión y los recuerdos traumáticos han sido más de lo que la residente ha podido soportar… y ha abandonado a Evren en el altar.

Completamente sorprendida, Çagla ha seguido a su mejor amiga para entender lo que había pasado. Sin poder contener el llanto, Bahar no ha parado de repetirlo: “Lo quiero mucho”. Luego, ha confesado: “Pero no puedo evitar pensar que va a pasar lo mismo que ha pasado con Timur”.

Çagla no se lo puede creer. Ha tenido esta conversación con su amiga más veces de lo que se pueda contar. "Te lo voy a repetir mil veces: ¡Evren no es Timur!". Pero Bahar no está tan segura. Sabe que todavía tienen diferentes sueños, y eso le asusta. “En una relación, si los dos tienen prioridades distintas, la pareja al final se rompe...y no lo soportaría", ha dicho entre lágrimas.

La respuesta de Çagla es darle un abrazo fuerte. Quiere que Bahar sea feliz por completo, sin miedos. Sin embargo, parece que la residente todavía tiene cuestiones internas pendientes que solo ella misma las puede resolver. ¿Qué va ser de su relación con Evren ahora?