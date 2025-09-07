Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su carrera profesional

Eduardo Velasco, del gimnasio de El Internado al corazón de La Encrucijada: el regreso de un rostro imprescindible de Atresmedia

El actor, que dio vida al estricto profesor de gimnasia de El Internado, interpreta a Humberto Garza, el mentor en las sombras de César Bravo en La Encrucijada.

Eduardo Velasco

Publicidad

Julián López
Publicado:

Antena 3 vuelve a apostar por el talento consolidado con La Encrucijada, su nueva serie de los jueves a las 22:50 horas, y lo hace con un reparto de altura. Entre ellos, destaca el regreso de Eduardo Velasco, quien interpreta a Humberto, un personaje tan complejo como magnético, que se mueve en la delgada línea entre la justicia y la venganza.

Un actor con tablas: teatro, televisión y cine

Nacido en Santa Coloma de Gramanet en 1968, Eduardo Velasco se formó en arte dramático en el Instituto de Teatro de Madrid y comenzó su carrera en los escenarios de la mano de José Carlos Plaza, con la obra Solas, junto a Lola Herrera. Fundador de la compañía Avanti Teatro, Velasco ha compaginado su amor por las tablas con una sólida carrera en televisión y cine.

Rostro habitual en la ficción española

Velasco ha participado en algunas de las series más emblemáticas de la televisión nacional. Su papel más recordado es el de Pedro Camacho, el estricto profesor de gimnasia en El Internado, una de las ficciones más exitosas de Antena 3. También ha brillado en otras producciones de Atresmedia como Bandolera, donde interpretó a Don Germán, y en La Reina del Sur, consolidando su perfil como actor de personajes intensos y con dobleces.

Humberto, un mentor en la sombra

En La Encrucijada, Eduardo Velasco da vida a Humberto, un exinspector de la Guardia Civil expulsado del cuerpo. Amigo íntimo del padre del protagonista, César (Rodrigo Guirao), Humberto se convierte en una figura paterna para él, ayudándole en su plan de venganza contra Octavio Oramas. Pero su ayuda no es incondicional: Humberto es un hombre de principios, aunque no duda en cruzar ciertas líneas si cree que es lo correcto.

“Es un hombre de valores que está en una encrucijada continua”, ha declarado el propio Velasco sobre su personaje. Su interpretación aporta una carga emocional y moral que enriquece la narrativa de la serie.

Con La Encrucijada, Eduardo Velasco no solo vuelve a la primera línea de la ficción televisiva, sino que lo hace con un personaje que le permite desplegar toda su potencia interpretativa. Su presencia en pantalla es garantía de calidad, y su Humberto promete ser uno de los personajes más comentados de la temporada.

“Lo difícil es que no la cague”: Abel Folk se moja sobre David y Amanda, los hijos de Octavio Oramas en La Encrucijada

Abel Folk
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Eduardo Velasco

Eduardo Velasco, del gimnasio de El Internado al corazón de La Encrucijada: el regreso de un rostro imprescindible de Atresmedia

Digna en el capítulo 389 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, víctima de la cara oculta de don Pedro

David, Patricia y Julia (Capítulo 23)

Avance semanal de La Encrucijada: Patricia lleva a cabo su plan, ¡y Julia y David se besan apasionadamente!

Halis
A las 22.00 horas

“Haré todo lo posible para arreglar este desastre”: no te pierdas todo lo que está por venir en el próximo capítulo de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, confundida: ¿perdonará a su hermano tras descubrir que está gravemente enfermo?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, confundida: ¿perdonará a su hermano tras descubrir que está gravemente enfermo?

"Voy a acabar con esto": Octavio Oramas y un nuevo plan de venganza: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada
Serie revelación

"Voy a acabar con esto": Octavio Oramas y un nuevo plan de venganza en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ahora que su plan ha fracasado y su hija se ha cambiado de bando, el hombre no tendrá piedad.

¿Pulpo o tortilla de Betanzos? Los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan sus debilidades gastronómicas
Batalla de comidas

¿Pulpo o tortilla de Betanzos? Los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan sus debilidades gastronómicas

Alain Hernández, Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi se han sometido a una divertida batalla de comidas y nos han revelado cuáles son sus platos favoritos.

"Halis Korhan no olvidará lo que le has hecho": este domingo, un nuevo capítulo de Una nueva vida

"Halis Korhan no olvidará lo que le has hecho": este domingo, un nuevo capítulo de Una nueva vida

Gema y Teo, una historia que emociona dentro y fuera de Sueños de libertad: "Antes de cada secuencia nos miramos"

Gema y Teo, una conexión que emociona dentro y fuera de Sueños de libertad: "Antes de cada secuencia nos miramos"

Ángela Chica y Ástrid Janer

Ástrid Janer y Ángela Chica, una amistad que traspasa pantallas: “Estoy muy orgullosa a nivel personal”

Publicidad