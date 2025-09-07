Eduardo Velasco, del gimnasio de El Internado al corazón de La Encrucijada: el regreso de un rostro imprescindible de Atresmedia

Antena 3 vuelve a apostar por el talento consolidado con La Encrucijada, su nueva serie de los jueves a las 22:50 horas, y lo hace con un reparto de altura. Entre ellos, destaca el regreso de Eduardo Velasco, quien interpreta a Humberto, un personaje tan complejo como magnético, que se mueve en la delgada línea entre la justicia y la venganza.

Un actor con tablas: teatro, televisión y cine

Nacido en Santa Coloma de Gramanet en 1968, Eduardo Velasco se formó en arte dramático en el Instituto de Teatro de Madrid y comenzó su carrera en los escenarios de la mano de José Carlos Plaza, con la obra Solas, junto a Lola Herrera. Fundador de la compañía Avanti Teatro, Velasco ha compaginado su amor por las tablas con una sólida carrera en televisión y cine.

Rostro habitual en la ficción española

Velasco ha participado en algunas de las series más emblemáticas de la televisión nacional. Su papel más recordado es el de Pedro Camacho, el estricto profesor de gimnasia en El Internado, una de las ficciones más exitosas de Antena 3. También ha brillado en otras producciones de Atresmedia como Bandolera, donde interpretó a Don Germán, y en La Reina del Sur, consolidando su perfil como actor de personajes intensos y con dobleces.

Humberto, un mentor en la sombra

En La Encrucijada, Eduardo Velasco da vida a Humberto, un exinspector de la Guardia Civil expulsado del cuerpo. Amigo íntimo del padre del protagonista, César (Rodrigo Guirao), Humberto se convierte en una figura paterna para él, ayudándole en su plan de venganza contra Octavio Oramas. Pero su ayuda no es incondicional: Humberto es un hombre de principios, aunque no duda en cruzar ciertas líneas si cree que es lo correcto.

“Es un hombre de valores que está en una encrucijada continua”, ha declarado el propio Velasco sobre su personaje. Su interpretación aporta una carga emocional y moral que enriquece la narrativa de la serie.

Con La Encrucijada, Eduardo Velasco no solo vuelve a la primera línea de la ficción televisiva, sino que lo hace con un personaje que le permite desplegar toda su potencia interpretativa. Su presencia en pantalla es garantía de calidad, y su Humberto promete ser uno de los personajes más comentados de la temporada.