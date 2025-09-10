Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Gaspar le comunicará al joven que el autobús en el que su madre se iba de Toledo ha descarrilado.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Tras la discusión con su hijo, la madre de Tasio se irá de Toledo... ¡Pero su transporte sufrirá un grave accidente! El autobús en el que viaja se descarrilará y la noticia le caerá como una vaso de agua fría a Tasio. ¿Se salvará la mujer?

En la empresa, unas medidas de contingencia, perjudicarán a los accionistas, especialmente a los Merino, quienes no dispondrán de todo el dinero que requieren aportar los miembros de la junta. ¿Qué van a hacer ahora?

Claudia visitará a don Pedro y se dará cuenta de la gravedad de su enfermedad. ¿Se dará cuenta de las heridas de Digna?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate a verlo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo
Capítulo 390

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Luz empieza a tener dudar sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”
Capítulo 390

Luz empieza a tener dudas sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone
Capítulo 390

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone

El empresario se disculpa con su mujer por lo sucedido, pero Digna solo quiere ser libre y marcharse de esa casa.

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat
¡Qué tensión!

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat

La calma ha durado poco en la mansión. Pelin, convencida de que por estar embarazada es más importante que nadie, ha vuelto a provocar a Suna.

David, cada día más alejado de Patricia… ¡y rechaza el dormir con ella!

David, cada día más alejado de Patricia… ¡rechaza dormir con ella!

Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Publicidad