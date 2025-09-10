Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Tras la discusión con su hijo, la madre de Tasio se irá de Toledo... ¡Pero su transporte sufrirá un grave accidente! El autobús en el que viaja se descarrilará y la noticia le caerá como una vaso de agua fría a Tasio. ¿Se salvará la mujer?

En la empresa, unas medidas de contingencia, perjudicarán a los accionistas, especialmente a los Merino, quienes no dispondrán de todo el dinero que requieren aportar los miembros de la junta. ¿Qué van a hacer ahora?

Claudia visitará a don Pedro y se dará cuenta de la gravedad de su enfermedad. ¿Se dará cuenta de las heridas de Digna?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate a verlo en atresplayer.