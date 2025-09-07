Avance semanal de La Encrucijada: Patricia lleva a cabo su plan, ¡y Julia y David se besan apasionadamente!

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la tensión aumenta por las nubes. Después de que Álvaro y Laura se alíen para desbaratar la boda de Amanda y César, ¡los abogados pasan la noche juntos!

Eso sí, sus planes salen bien, pues la novia no aparece en su boda. César está muy preocupado, pero Humberto intenta tranquilizarlo. ¿Será un retraso puntual, o Amanda se habrá echado para atrás en su idea de casarse con el mexicano?

A pesar de todo, la joven Oramas está decidida a descubrir los trapos sucios de su padre, y no duda en plantarle cara a Octavio. ¡Le acusa de haber intentado matar a César!

Mientras, Patricia lleva a cabo su retorcido plan: ¡Julia y David se besan apasionadamente! Ahora ya tiene la excusa perfecta para echar a su marido de casa mientras sigue adelante con su falso embarazo, ¿pero saldrá todo como ella espera?

