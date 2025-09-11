Publicidad
JUEGO DE PELOTAS
Clara, de Las mamis rurales, se enfrenta a los sonidos de aves por los 100.000 euros
El grupo Las mamis rurales alcanzó la última ronda con la meta de ganar los 100.000 euros y confiaron en Clara, que arriesgó todo identificando cantos de aves.
Las mamis rurales consiguieron superar a sus rivales y plantarse en la ronda final con la esperanza de hacerse con el gran premio de Juego de pelotas. Su objetivo: organizar un festival que pueda competir con el mismísimo Coachella.
La responsabilidad recayó en Clara, quien aceptó jugarse todo a una última prueba basada en sonidos de aves. Empezó acertando con confianza, pero los nervios fueron creciendo a medida que quedaban menos opciones.