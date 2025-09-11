Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

¡A un paso de los 100.000 euros! Clara se la juega con sonidos de aves

JUEGO DE PELOTAS

Clara, de Las mamis rurales, se enfrenta a los sonidos de aves por los 100.000 euros

El grupo Las mamis rurales alcanzó la última ronda con la meta de ganar los 100.000 euros y confiaron en Clara, que arriesgó todo identificando cantos de aves.

Patri Bea
Publicado:

Las mamis rurales consiguieron superar a sus rivales y plantarse en la ronda final con la esperanza de hacerse con el gran premio de Juego de pelotas. Su objetivo: organizar un festival que pueda competir con el mismísimo Coachella.

La responsabilidad recayó en Clara, quien aceptó jugarse todo a una última prueba basada en sonidos de aves. Empezó acertando con confianza, pero los nervios fueron creciendo a medida que quedaban menos opciones.

Antena 3» Vídeos