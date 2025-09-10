Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 390

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Ángela quiere que su hijo se reconcilie con los De la Reina, pero Tasio le pide que no se meta más en su vida.

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Publicidad

Ángela advierte a Tasio sobre don Pedro. Le pide que tenga cuidado con él y que se centre en reconciliarse con su padre.

La madre de Tasio quiere que se lleve bien con su familia, pero Tasio no piensa mover un dedo para reconciliarse con su padre.

“¿Sigue usted enamorada de Damián?”, le dice Tasio al ver la insistencia de su madre.

Ambos protagonizan una fuerte discusión. Tasio acusa a su madre de estar malmetiendo en su vida y le pide que no se meta más en su vida.

Tasio le pide que se marche y o solo de su trabajo si no también de Toledo. ¡Quiere que se vuelva al pueblo!

Ángela se queda desolada. ¿Qué pasará ahora?, ¿Se marchará Ángela?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo
Capítulo 390

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Luz empieza a tener dudar sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”
Capítulo 390

Luz empieza a tener dudas sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone
Capítulo 390

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone

El empresario se disculpa con su mujer por lo sucedido, pero Digna solo quiere ser libre y marcharse de esa casa.

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat
¡Qué tensión!

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat

La calma ha durado poco en la mansión. Pelin, convencida de que por estar embarazada es más importante que nadie, ha vuelto a provocar a Suna.

David, cada día más alejado de Patricia… ¡y rechaza el dormir con ella!

David, cada día más alejado de Patricia… ¡rechaza dormir con ella!

Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Publicidad