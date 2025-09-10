Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Ángela advierte a Tasio sobre don Pedro. Le pide que tenga cuidado con él y que se centre en reconciliarse con su padre.

La madre de Tasio quiere que se lleve bien con su familia, pero Tasio no piensa mover un dedo para reconciliarse con su padre.

“¿Sigue usted enamorada de Damián?”, le dice Tasio al ver la insistencia de su madre.

Ambos protagonizan una fuerte discusión. Tasio acusa a su madre de estar malmetiendo en su vida y le pide que no se meta más en su vida.

Tasio le pide que se marche y o solo de su trabajo si no también de Toledo. ¡Quiere que se vuelva al pueblo!

Ángela se queda desolada. ¿Qué pasará ahora?, ¿Se marchará Ángela?