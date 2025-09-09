Úrsula Corberó anuncia por sorpresa su embarazo: "Esto no es IA"

Úrsula Coberó y Chino Darín comenzaron su relación en 2016 y son una de las parejas más queridas y afianzadas del panorama cinematográfico. Diez años después darán la bienvenida a su primer hijo o hija tras el inesperado anuncio que ha realizado la actriz a través de sus redes sociales.

Corberó compartía a través de la red social Instagram una fotografía de ella vistiendo un camisón blanco y donde se puede apreciar una sobresaliente barriga, junto a la instantánea ha etiquetado a su pareja Chino Darín y acompañaba la imagen con el simple texto de "Esto no es IA" dando a entender a sus seguidores que era una foto real de la actriz embarazada.

Aunque la pareja no suele compartir fotografías juntos centrando sus redes en compromisos profesionales, si que se pueden ver en ocasiones algunas bonitas declaraciones de amor de uno a otro.

Aunque no hay más detalles de cuándo se espera la llegada del bebé, las redes sociales no han tardado en felicitar a la futura mamá, algunos compañeros de profesión como Paula Echevarría, Macarena García, Daniel Grao, Cayetana Guillén-Cuervo, Kira Miró, entre otros amigos y fans, compartían su asombro y le daban la enhorabuena a través de la red social.