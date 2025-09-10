Martín Pallín, sobre la última declaración de Begoña Gómez: "El juez lo que tiene que hacer es calificarlo y no dar a la lata"

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del TS, y Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la plataforma cívica por la independencia judicial, han participado en una nueva mesa judicial organizada por Espejo Público para analizar el reciente procesamiento del Fiscal General del Estado.

A Pallín le parece que la fianza que el juez ha impuesto a Álvaro García Ortiz es "innecesaria" porque está pendiente de una condena. El exmagistrado emérito del Constitucional dice que esa fianza "supone una posición anticipada sobre la condena que es para cubrir las multas" y por eso defiende que si existe condena finalmente, ya será el tribunal el que fije la indemnización.

Pero Ruiz de Lara no opina igual. Considera que es una medida cautelar "que está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal" para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del delito y "no condiciona la presunción de inocencia". De hecho, asegura, el juez que le impone la fianza no es el mismo que va a juzgarle por lo tanto no tendría relación.

Hurtado rechaza la suspensión cautelar

Susanna Griso les ha preguntado por ese supuesto vacío legal que impediría cesar al FGE y Martín Pallín dice que "no existe tal". Que cuando el juez Hurtado habla de ello en su auto está "equivocado" porque el estatuto se modificó en 2007 y "consta claramente que se blindó al FGE frente a injerencias extrañas para cesarlo". No hay vacío legal, dice, "está llenísimo".

Ruiz de Lara dice que "es verdad que el Gobierno no puede cesarle pero no está prevista la suspensión del FGE cuando se le abre juicio oral, es una situación inédita en democracia". Por eso defiende que la resolución del juez es correcta "otra cosas es que no parece muy razonable que quien es garante de la legalidad en la condición de procesado siga continuando en el cargo". Porque asegura que a cualquier fiscal se le suspendería y, sobre todo, porque la fiscal que va a llevar el caso es la subordinada jerárquica de Álvaro García Ortiz y esta situación "está haciendo un daño irreparable a la institución".

Frustración, dar la lata, irresponsable, mentiras y verdades

La comparecencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ante el juez Peinado, ha sido uno de los principales asuntos de la mañana de este miércoles. Se ha limitado a responder las preguntas de su letrado.

Martín Pallín hacía la siguiente apreciación sobre el caso que investiga a la mujer del presidente del Gobierno y la actividadprofesional que se investiga: "Se la adjudicó el rector de la Universidad Complutense con arreglo a los reglamentos y estatutos que rigen la universidad desde el año 15".

Continuaba su alegato el magistrado poniendo de manifiesto que fue en 2020 cuando Begoña Gómez recibió la plaza y comenzó con su actividad, desarrollándola durante 4 años: "Llega el 24, surge la frustración de la elección del señor Feijóo y se disparan todos los procesos judiciales".

Reconoce que habiendo admitido la malversación, al emplear la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, parte de su jornada laboral en una actividad privada de Begoña, "el juez lo que tiene que hacer es calificarlo y no dar a la lata".

Pr su parte el magistrado Ruiz de Lara discrepaba, calificaba de irresponsables las declaraciones de Pedro Sánchez cuando acusó al juez Peinado de estar actuando por motivaciones políticas. Además afirmaba que el presidente del Gobierno mintió en su última entrevista.

