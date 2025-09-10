Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 10 de septiembre

El Rosco más extraño entre Manu y Rosa: un fallo en el último segundo y un triunfo con ‘sólo’ 20 aciertos

Rosa se ha visto obligada a arriesgar a pesar de que parecía contar con ventaja, con empate a 19 aciertos desequilibrado por un fallo de Manu.

El Rosco más extraño entre Manu y Rosa: un fallo en el último segundo y un triunfo con ‘sólo’ 20 aciertos

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Las cosas no son siempre lo que parecen en El Rosco. En un momento de empate a 19 aciertos, con Rosa sin fallos y Manu con una letra en rojo, quien ha tenido que arriesgar es la concursante gallega. La presión ha sido máxima para ella en una tarde intensa en la que a punto estuvo de quedar eliminada en la Silla Azul.

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!

Manu comenzó la prueba esta vez con una diferencia de tiempo bastante considerable: veinte segundos de ventaja sobre Rosa. Tras un arranque parejo en cuanto a aciertos, saltó la sorpresa en el atril naranja: el madrileño cometía un inesperado fallo al confundir “musa” con “modelo”.

El cara a cara siguió con mucha igualdad hasta que ambos empataron a 19 aciertos. Parecía que el error de Manu podía ser un lastre, pero terminó pesando mucho más la contrarreloj de Rosa. Sin darse cuenta, afrontaba su último segundo y, por un error de cálculo, con una letra con la que habría preferido no tener que arriesgarse. Sin embargo, estaba convencida de que su rival sacaría más aciertos y, por lo tanto, tenía que tirarse a la piscina. ¡Disfruta de este trepidante y extraño Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El Rosco más extraño entre Manu y Rosa: un fallo en el último segundo y un triunfo con ‘sólo’ 20 aciertos

El Rosco más extraño entre Manu y Rosa: un fallo en el último segundo y un triunfo con ‘sólo’ 20 aciertos

¿Qué tienen que ver Cher y Enrique Iglesias? Esther Arroyo siembra la duda en Pasapalabra

¿Qué tienen que ver Cher y Enrique Iglesias? Esther Arroyo siembra la duda en Pasapalabra

El chiste ‘culto’ de Santi Rodríguez: “Te lo has guardado para Pasapalabra”

El chiste ‘culto’ de Santi Rodríguez: “Te lo has guardado para Pasapalabra”

La enhorabuena de Rosa al aspirante que casi la deja eliminada: “Es la mejor Silla que he hecho”
Mejores momentos | 10 de septiembre

La enhorabuena de Rosa al aspirante que casi la deja eliminada: “Es la mejor Silla que he hecho”

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!
Mejores momentos | 10 de septiembre

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!

Rafaela
Vivienda

Rafaela vive jubilada y ahogada por su alquiler: "Para vivir se me quedan solo 150 euros al mes"

El precio del alquiler de la vivienda se ha disparado más en los últimos años que el de la compra. Muchos son incapaces de comprar, pero a la vez viven ahogados por el alquiler. ¿Cuál es la solución?

Boticaria García
Salud

¿Sabes cuál es tu edad biológica? Boticaria García nos cuenta cómo averiguarlo con un sencillo test

Más allá de la edad real, es importante conocer cuál es nuestra edad biológica, un sencillo cálculo que nos ayuda a conocer cómo de envejecido está nuestro cuerpo.

Mati

Incomprensión en el entorno de Mati, la mochilera presuntamente asesinada en Indonesia: "Las autoridades no nos atienden"

Tony Moog

Tony Moog, el humorista que entró en un centro de desintoxicación por su adicción a los ansiolíticos: "Llegué a tomar diez al día"

María

Madre indignada ante la nueva Ley Antitabaco que propone multar a los padres de los menores: "No tiene sentido"

Publicidad