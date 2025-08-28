Antena 3 LogoAntena3
“No voy en contra de mi padre”: David y César se alían en secreto para destruir el contrato de los Aparicio

El hijo de Octavio ha hecho un trato con el mexicano para conseguir minimizar los costes del nuevo campo de golf del Grupo Oramas.

Desde que César fue disparado y salió a la luz su gran secreto, David ha visto que su padre ha dejado de utilizar la razón y solamente actúa en base al odio y al rencor. Y el primogénito tiene claro que eso, aplicado especialmente a los negocios, no es nada bueno.

Tras hablar con su padre, plantear una propuesta de construcción diferente (y mucho más barata) para el campo de golf, dejar a un lado el contrato con los Aparicio, y recibir la negativa de Octavio, David sabe que su padre no está bien. Y no quiere que el grupo Oramas se vea afectado por ello.

Por esa razón ha hablado en secreto con César, y ambos han hecho una alianza estrictamente profesional: César deberá salvar el Grupo Oramas rompiendo el contrato con los Aparicio, sin que nadie descubra que es David el que está detrás de todo esto.

Además, David ha pedido máxima confidencialidad… ¿podrá cumplir César con las expectativas?

