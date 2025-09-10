Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Tras la discusión con Pedro y salir herida, Digna le ha dicho a Pedro que quiere marcharse de su casa, pero él le ha pedido que no lo haga: si no, recurrirá a la policía tal y como le amenazó.

Además, Pedro quiere preparar a Tasio para ser el nuevo director de la empresa, en vista de que su enfermedad no hace más que empeorar.

Tasio ha tenido una fuerte discusión con su madre, quien quería interceder por Damián, y ha terminado por echarla de Toledo. ¿Se irá la mujer?

Por su parte, Luz sigue muy dolida por la confesión de Luis. Su matrimonio ya no iba bien previamente, y le ha confesado a Begoña que lo de Luis sea algo más que un beso, tiene miedo de que sienta algo por Cristina...

¿Perdonará a su marido? ¿O le seguirá rondando la idea de que no pueden resolver sus problemas?

Vuelve a ver este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.