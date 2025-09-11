Leonardo DiCaprio se reúne con el malo de Titanic, Billy Zane, pero no lo reconocerás: 28 años después

Han pasado 28 años desde el estreno de Titanic (1997), la superproducción de James Cameron que, casi tres décadas después, sigue siendo una referencia indiscutible dentro del género dramático yromántico.

Como en toda gran historia, la película presenta personajes diseñados para ser amados y para ser odiados. En Titanic, Jack y Cal simbolizaban dos mundos opuestos: el joven soñador y libre frente al arrogante millonario destinado a casarse con Rose, el interés amoroso de Jack.

Sin embargo, es importante recordar que la ficción no define a los actores y, aunque en la pantalla Leonardo DiCaprio (Jack) y Billy Zane (Cal) fueran enemigos acérrimos, fuera de cámara mantienen una relación amistosa y profesional.

Leonardo DiCaprio y Billy Zane (Titanic) en la premiere de One Battle After Another | Reuters

Prueba de ello ha sido su encuentro en la alfombra roja del estreno de la película Una batalla tras otra(One Battle After Another), protagonizada por DiCaprio, quien estaba acompañado de su novia de 27 años.

Los actores han sido fotografiados juntos charlando sonrientes con naturalidad, dejando ver la amistad que sigue habiendo entre ellos después de tantos años, ya que no han vuelto a coincidir en unproyecto desde Titanic.

Billy dijo en 2018 a Peopleque a los fans "les encanta odiar" a Cal, su personaje, para después añadir: "Y luego hay un pequeño ejército de personas que simpatizan y comprenden que él solo era producto de una mala organización. Se oye de todo. '¿Cómo has podido?' o 'Pobre desgraciado'".

Por otro lado, al principio DiCaprio se negaba a hacer el papel protagonista porque lo consideraba "aburrido", según explicó el director de Titanic, James Cameron, en los Golden Globes de 2023 a People: "Tuve que insistirle mucho para que participara en la película", explicaba el director. "Aceptó el papel solo cuando le convencí de que en realidad era un reto difícil".

"En primer lugar, no me sorprendió que tomara muchas decisiones acertadas para seguir adelante... Y, en segundo lugar, nunca dudé de su talento", dijo Cameron sobre Dicaprio.

Leonardo DiCaprio, Billy Zane, Gloria Stuart y el director James Cameron de Titanic | Cordon Press

El éxito que tuvo la película, llevó a los actores a un nivel más allá en sus carreras, aunque estas ya fueran fructíferas.

Billy Zane ha participando en producciones como la cinta The Believer o en series de televisión como The Boys.

Leonardo DiCaprio, por su parte, ha cosechado grandes proyectos y premios que reconocen su trabajo, como en la película El Renacido (2016) por la que ganó el Oscar a Mejor Actor.