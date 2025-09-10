Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 390

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

El joven De la Reina le planta cara a su mujer y le deja claro que no van a adoptar un bebé.

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Publicidad

Andrés está cansado de los juegos de María y le echa en cara de tratar de utilizar a Julia y a don Agustín para que acepte la adopción de un niño.

El hijo de Damián le deja claro que no quiere adoptar un hijo y que esa idea no va a cambiar nunca.

Andrés le asegura que nunca volverá a ser feliz con ella y que un hijo nunca podría arreglar su relación. Estarán casados hasta muerte, pero nada más: “Nada ni nadie va a unir lo que ya no existe”.

María se queda desolada ya que pensaba que las cosas empezaban a cambiar entre ellos.

Andrés le dice que estos tejemanejes le recuerdan a Jesús y eso no le gusta nada. María insiste en que se lo piense ya que con ese bebé podrá ser feliz, pero el De la Reina le dice que jamás volverá a ser feliz y mucho menos a su lado.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la madre de Tasio, en grave peligro tras un accidente en autobús

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Capítulo 390 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Luz, muy dolida tras la infidelidad de Luis

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo
Capítulo 390

Tasio mantiene una dura discusión con su madre y le pide que se marche de Toledo

Luz empieza a tener dudar sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”
Capítulo 390

Luz empieza a tener dudas sobre Luis: “Hay una conexión especial entre ellos”

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone
Capítulo 390

“Fue un accidente. Jamás te pondría la mano encima”: Don Pedro le suplica a Digna que le perdone

El empresario se disculpa con su mujer por lo sucedido, pero Digna solo quiere ser libre y marcharse de esa casa.

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat
¡Qué tensión!

Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat

La calma ha durado poco en la mansión. Pelin, convencida de que por estar embarazada es más importante que nadie, ha vuelto a provocar a Suna.

David, cada día más alejado de Patricia… ¡y rechaza el dormir con ella!

David, cada día más alejado de Patricia… ¡rechaza dormir con ella!

Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Publicidad