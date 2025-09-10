Capítulo 390
Andrés, cansado de los juegos sucios de María, se enfrenta a ella: “Un hijo no va a arreglar lo nuestro”
El joven De la Reina le planta cara a su mujer y le deja claro que no van a adoptar un bebé.
Andrés está cansado de los juegos de María y le echa en cara de tratar de utilizar a Julia y a don Agustín para que acepte la adopción de un niño.
El hijo de Damián le deja claro que no quiere adoptar un hijo y que esa idea no va a cambiar nunca.
Andrés le asegura que nunca volverá a ser feliz con ella y que un hijo nunca podría arreglar su relación. Estarán casados hasta muerte, pero nada más: “Nada ni nadie va a unir lo que ya no existe”.
María se queda desolada ya que pensaba que las cosas empezaban a cambiar entre ellos.
Andrés le dice que estos tejemanejes le recuerdan a Jesús y eso no le gusta nada. María insiste en que se lo piense ya que con ese bebé podrá ser feliz, pero el De la Reina le dice que jamás volverá a ser feliz y mucho menos a su lado.
