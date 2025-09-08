Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Conócela un poco más

Julia VS Samantha Siqueiros: ¿iguales o polos opuestos?

La actriz ha contado como respondería a una serie de situaciones, y cómo cree que las afrontaría su personaje.

Samantha Siqueiros

Publicidad

Samantha Siqueiros es la actriz mexicana que ha llegado a España para arrasar con todo dándole vida a Julia, la joven desamparada y embarazada que hará todo lo posible por sobrevivir en esta nueva etapa de su vida.

En otras ocasiones, Samantha ha definido a su personaje como una joven muy buena, pero también muy inocente. La pregunta es… ¿se parecerá mucho a su personaje?

Para averiguarlo, le hemos planteado a la actriz una serie de situaciones donde deberá contar cómo las afrontaría Julia y cómo las afrontaría Samantha.

Si algo tiene claro Samantha, es que, si ve a alguien hablando mal de ella a sus espaldas, no dudaría ni un segundo en confrontarlo y dejar las cosas claras. Sin embargo, también admite que su personaje probablemente dejase pasar esa situación para evitar un conflicto.

También reutiliza la respuesta si se diese el caso de que alguien se llevase el mérito de su trabajo: Samantha lucharía por lo que es suyo mientras que Julia se quedaría a un lado.

Sobre llegar a un sitio nueva e integrarse rápidamente, Samanta opina que a ambas le costaría: sin embargo, Julia esperaría a que alguien se le acercase y Samantha tomaría las riendas y se acercaría, aunque le costase.

¿Quieres escuchar toda la entrevista? ¡Corre a darle al play!

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Ferit

“Siempre te querré”: Ferit entrega a Seyran el anillo que diseñaron juntos como recuerdo de su amor

Samantha Siqueiros

Julia VS Samantha Siqueiros: ¿iguales o polos opuestos?

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Ferit
Capítulo 52

Ferit, contra su voluntad: deberá humillar a Seyran delante de todo el país y se marchará para siempre de la casa de los Korhan

Seyran
Capítulo 52

“Solo te importa el dinero”: Suna acusa a Seyran de traicionar a su familia tras su entrevista en televisión

Suna y Abidin
Capítulo 52

“No tengo a donde ir”: Suna se derrumba en los brazos de Abdin… ¡y casi se besan!

Tras la pelea con Pelin, Suna se ha marchado de casa buscando un refugio y se ha encontrado con el hombre, que ha estado con ella en todo momento.

Suna y Pelin
Capítulo 52

“¡Te mataré!”: Suna pierde el control y pone en peligro el embarazo de Pelin

La provocación de Pelin ha sido demasiado. Suna ha explotado y la mansión entera ha presenciado un enfrentamiento brutal que ha podido acabar en tragedia.

Ferit

“No sabes amar”: Ferit estalla contra Seyran tras su confesión en televisión

Marta Belmonte

Marta Belmonte adelanta qué le va a pasar a su personaje en Sueños de libertad: "Creo que el público se va a sorprender"

Eduardo Velasco

Eduardo Velasco, del gimnasio de El Internado al corazón de La Encrucijada: el regreso de un rostro imprescindible de Atresmedia

Publicidad