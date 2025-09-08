Conócela un poco más
Julia VS Samantha Siqueiros: ¿iguales o polos opuestos?
La actriz ha contado como respondería a una serie de situaciones, y cómo cree que las afrontaría su personaje.
Samantha Siqueiros es la actriz mexicana que ha llegado a España para arrasar con todo dándole vida a Julia, la joven desamparada y embarazada que hará todo lo posible por sobrevivir en esta nueva etapa de su vida.
En otras ocasiones, Samantha ha definido a su personaje como una joven muy buena, pero también muy inocente. La pregunta es… ¿se parecerá mucho a su personaje?
Para averiguarlo, le hemos planteado a la actriz una serie de situaciones donde deberá contar cómo las afrontaría Julia y cómo las afrontaría Samantha.
Si algo tiene claro Samantha, es que, si ve a alguien hablando mal de ella a sus espaldas, no dudaría ni un segundo en confrontarlo y dejar las cosas claras. Sin embargo, también admite que su personaje probablemente dejase pasar esa situación para evitar un conflicto.
También reutiliza la respuesta si se diese el caso de que alguien se llevase el mérito de su trabajo: Samantha lucharía por lo que es suyo mientras que Julia se quedaría a un lado.
Sobre llegar a un sitio nueva e integrarse rápidamente, Samanta opina que a ambas le costaría: sin embargo, Julia esperaría a que alguien se le acercase y Samantha tomaría las riendas y se acercaría, aunque le costase.
¿Quieres escuchar toda la entrevista? ¡Corre a darle al play!
