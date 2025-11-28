El siguiente paso de Saúl en su plan para acabar con Octavio: ¡quiere ser su asesor en la empresa!

Octavio está harto de Saúl. El exconvicto está viviendo como un rey gracias al vídeo que tiene de Octavio matando, en defensa propia, a Emilio. Aunque lo más grave de esa grabación es todo lo que Emilio dice antes de morir.

La última de Saúl ha sido aprovecharse de Octavio para alojarse en el hotel más lujoso, con todos los gastos pagados. Octavio no aguanta más y decide hacerle frente. Le ofrece todo el dinero que pueda desear si abandona Oramas, pero para Saúl esto solo acaba de empezar.

“¿Por qué no me pones un buen sueldo como tu asesor?”, le sugiere Saúl. ¡Quiere formar parte del Grupo Oramas! Octavio no se lo puede creer, y no le garantiza que pueda hacerlo ya que dejó la presidencia en favor de su hijo David.

“Yo que tú me andaría con cuidado”, le avisa Octavio, en tono de amenaza. Saúl le recuerda que el vídeo que podría exponerle “está a buen recaudo”, provocando la rabia del empresario. ¿Cederá ante este chantaje y meterá a Saúl en la empresa?