Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Octavio le ha pedido a Mónica que vuelva a irse de Oramas para mantenerse a salvo de su hermano, pero ella no la ha hecho caso y se ha presentado a sus espaldas en casa de Saúl para intentar encontrar el vídeo con el que está chantajeando a Amanda.

Mónica sabe que su hermano no piensa parar y ha podido notar el miedo en la voz de Amanda cuando ésta le ha contado todo lo que le está obligando a hacer. Por eso, ha decidido actuar por su cuenta.

Mónica se ha colado en el apartamento en el que se encuentra Saúl y ha conseguido abrir su caja fuerte al conocer los códigos de seguridad de la empresa. Ahí se encontraba lo que buscaba: el portátil en el que su hermano guarda el vídeo del chantaje.

Sin embargo, justo cuando iba a cogerlo, ha escuchado cómo alguien entraba por la puerta. Era Saúl y no ha tardado en encontrarla. Mónica ha tratado de defenderse rompiéndole una copa en la cabeza, pero Saúl la ha arrastrado y la ha tirado al suelo para estrangularla. Segundos después, la mujer de Octavio quedaba sin aliento. ¡No podemos creernos que esto haya pasado!