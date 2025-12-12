Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 49

Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

La mujer de Octavio estaba a punto de terminar con el chantaje de su hermano, pero éste la ha pillado y ha acabado con su vida.

Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Octavio le ha pedido a Mónica que vuelva a irse de Oramas para mantenerse a salvo de su hermano, pero ella no la ha hecho caso y se ha presentado a sus espaldas en casa de Saúl para intentar encontrar el vídeo con el que está chantajeando a Amanda.

Mónica sabe que su hermano no piensa parar y ha podido notar el miedo en la voz de Amanda cuando ésta le ha contado todo lo que le está obligando a hacer. Por eso, ha decidido actuar por su cuenta.

Mónica se ha colado en el apartamento en el que se encuentra Saúl y ha conseguido abrir su caja fuerte al conocer los códigos de seguridad de la empresa. Ahí se encontraba lo que buscaba: el portátil en el que su hermano guarda el vídeo del chantaje.

Sin embargo, justo cuando iba a cogerlo, ha escuchado cómo alguien entraba por la puerta. Era Saúl y no ha tardado en encontrarla. Mónica ha tratado de defenderse rompiéndole una copa en la cabeza, pero Saúl la ha arrastrado y la ha tirado al suelo para estrangularla. Segundos después, la mujer de Octavio quedaba sin aliento. ¡No podemos creernos que esto haya pasado!

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas
Mejores momentos | Capítulo 49

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas: escuchan por primera vez el latido de su bebé

Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación
Mejores momentos | Capítulo 49

“No puedo delatarte”: Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos

El joven De la Reina se queda en shock tras las palabras de Delia.

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe
Resumen

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe

Cloe le ha confesado a la empresaria que su familia no ha entendido nunca su forma de amar a mujeres y hombres indistintamente.

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”

Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”

Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”

Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto

Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto

Publicidad