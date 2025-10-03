Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 29

César descubre la segunda parte de la carta de suicidio de su padre

Amanda le ha entregado lo que ha encontrado entre las cosas de su madre, y juntos, toman una decisión.

La primera persona que quería dejar cerrado el misterio de la muerte de Roberto Hurtado era Amanda. Pero, tras descubrir entre los libros de su madre la segunda parte de la supuesta carta de suicidio que cerraba el caso, la joven sabía que tenía que hacer algo con ello.

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

Tras mucho tiempo pensando, Amanda se ha armado de valor y le ha entregado el pedazo de carta a César. Mientras este leía las palabras de su difunto padre, los ojos se le empañaban, pero comenzaba un sentimiento de esperanza ha comenzado a nacer en él.

“Ahí tienes la prueba que tanto has buscado”, ha confirmado Amanda, visiblemente afectada, ya que este nuevo descubrimiento podría suponer que su padre si fuese realmente el culpable de la muerte de Roberto Hurtado.

Como si le hubiese leído la mente, César le ha pedido su opinión sobre entregar la carta a la policía, y Amanda, aunque le duela, quiere saber la verdad: “Vamos a exhumar el cadáver de tu padre”.

Con la comandante Serrano al mando, las probabilidades de una autopsia claras aumentan considerablemente… ¿conseguirán desvelar la verdad de una vez por todas?

Mientras comían en un restaurante, el exconvicto ha puesto como excusa el ir un segundo al baño, y nadie más le ha vuelto a ver.

