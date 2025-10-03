César descubre la segunda parte de la carta de suicidio de su padre

La primera persona que quería dejar cerrado el misterio de la muerte de Roberto Hurtado era Amanda. Pero, tras descubrir entre los libros de su madre la segunda parte de la supuesta carta de suicidio que cerraba el caso, la joven sabía que tenía que hacer algo con ello.

Tras mucho tiempo pensando, Amanda se ha armado de valor y le ha entregado el pedazo de carta a César. Mientras este leía las palabras de su difunto padre, los ojos se le empañaban, pero comenzaba un sentimiento de esperanza ha comenzado a nacer en él.

“Ahí tienes la prueba que tanto has buscado”, ha confirmado Amanda, visiblemente afectada, ya que este nuevo descubrimiento podría suponer que su padre si fuese realmente el culpable de la muerte de Roberto Hurtado.

Como si le hubiese leído la mente, César le ha pedido su opinión sobre entregar la carta a la policía, y Amanda, aunque le duela, quiere saber la verdad: “Vamos a exhumar el cadáver de tu padre”.

Con la comandante Serrano al mando, las probabilidades de una autopsia claras aumentan considerablemente… ¿conseguirán desvelar la verdad de una vez por todas?