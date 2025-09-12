Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 23

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

Amanda es consciente de que esta boda es un intento de venganza hacia Octavio. Le da miedo que César la esté utilizando, y aun así está locamente enamorada de él.

Los nervios se apoderaban de César cuando Amanda no aparecía. No paraba de llamarla al móvil, pero ella lo ignoraba: el audio de Laura le hizo dudar y recapacitar muchas cosas.

Al final, Amanda llega a la boda y todo sigue su plan. Con Humberto y Sara como testigos, César y Amanda celebran una boda discreta y se convierten en marido y mujer.

Todos se muestran muy felices, pero Amanda no para de darle vueltas a sus propios sentimientos que ha descubierto: sabe que esta boda es fruto de un intento de venganza hacia su padre.

Pero el audio de Laura le despierta una inseguridad, el miedo a que César la esté utilizando también para sus fines. Y, aun así, ella está locamente enamorada de él. Amanda se casa por venganza, pero también por amor, y eso la aterra.

Lejos de parecer feliz, la cara de Amanda durante toda la boda es de miedo, pavor, terror. Una venganza, unas dudas y un amor que materializan en un anillo que ahora la mantiene unida a César, para lo bueno y para lo malo.

