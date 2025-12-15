Antena3
Capítulo 66

“No me toques”: el audio de Seyran que hunde a Ferit y confirma su peor pesadilla

Un solo mensaje de Seyran ha bastado para paralizar a Ferit y romper a Esme: la familia de Akin no solo la tiene, también quiere que todos lo sepan.

Ferit

Ferit y Esme estaban hablando en la habitación de él, intentando entender cómo habían podido llevarse a Seyran. Esme, con el miedo metido en el cuerpo, le ha pedido que la salvara y le ha dicho que confiaba en él. Pero la conversación se ha cortado en seco cuando al móvil de Ferit le ha llegado un audio de Seyran.

Nada más darle al play, la voz de Seyran se ha escuchado clara y aterradora: “No me toques. Por favor, no me toques”. Esme se ha quedado fuera de sí al reconocer la voz de su hija y ha empezado a gritar su nombre, sin poder parar.

Ferit se ha quedado paralizado unos segundos y, de golpe, ha estallado. Porque ese audio no dejaba lugar a dudas: Seyran estaba con la familia de Akin y le estaban haciendo algo malo.

Suna, Gülgün y Orhan han acudido de inmediato a la habitación de Ferit tras escuchar los gritos. El pánico ha recorrido la mansión en segundos, porque si ese audio ha llegado hasta allí es por una razón: Mezide quiere que Ferit escuche el terror de Seyran con sus propios oídos.

