Capítulo 66

Kazim tortura sin piedad a Serter y Doruk en su desesperada búsqueda de Seyran

Convencido de que alguien miente, Kazim decide que solo el dolor sacará la verdad. Serter y Doruk sufren las consecuencias de un padre que ya no tiene nada que perder.

Serter

El secuestro de Seyran lo ha cambiado todo. La familia Korhan ya no confía en nadie. Y Ferit, superado por la impotencia, ha tomado una decisión desesperada: interrogar por la fuerza a Serter y Doruk, el entrenador personal de Asuman. Cree que podrían estar implicados. Y no está dispuesto a perder más tiempo.

Al ver que ninguno de los dos decía nada, Kazim se ha desesperado y ha sacado su lado más oscuro. Ya no es un padre desesperado. Es un hombre roto, que ha dejado atrás los límites. Con un alicate en la mano, les ha advertido: “Lo intentaremos por las malas, por el camino más difícil”.

Serter, aún desafiante, le ha gritado: “¡Si vas a hacerlo, hazlo! ¡Lo que vayas a hacer, hazlo ya!”. Pero Doruk no ha resistido la presión y se ha derrumbado. “Ferit, por favor, escúchame. No sé nada. No tengo nada que ver. Te lo juro. Déjame irme…”, ha dicho desesperado.

Kazim, sin pestañear, ha mirado sus propias manos para decirles que ya se habían manchado de sangre inocente muchas otras veces anteriores y que no se arrepentía de nada. Ahora, ellos eran los siguientes.

Ante el silencio de ambos, sin dudarlo, el padre de Seyran ha dado la orden final: “¡Sujetadlos!”. Porque para él, esta vez, el tiempo es el enemigo. Y recuperar a su hija, su única prioridad.

