Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 66

Ferit se culpa por el secuestro de Seyran y rompe a llorar ante Kazim: “Se la llevaron delante de mis ojos”

Seyran está en peligro y Ferit no puede con la culpa: la tensión estalla en la mansión Korhan

Kazim y Ferit

Publicidad

Seyran ha sido secuestrada y la mansión Korhan vive sus horas más oscuras. Nadie entiende cómo ha podido ocurrir ni dónde está, y el pánico se ha apoderado de toda la familia.

Ferit ha regresado completamente destrozado, sin respuestas y con el alma hecha pedazos. En la entrada lo esperaba Kazim, fuera de sí, desesperado por saber dónde está su hija. Ha corrido hacia él exigiendo una explicación: “Dime que la has encontrado… ¿Dónde está mi Seyran?”, ha repetido sin parar.

Aguantando las lágrimas, Ferit solo ha podido confesar que no saben nada. Que había enviado hombres a la casa de Akin, pero estaba vacía: no había señales de Seyran ni de nadie. Estaban en un callejón sin salida.

La rabia y el miedo han terminado por romper a Kazim. Le ha gritado que todo es culpa suya, que nada de aquello habría pasado si Seyran no hubiera estado a su lado. Después, completamente hundido, ha empezado a derrumbarse, recordando todos los errores que cometió como padre.

Y entonces Ferit se ha roto ante su suegro sin poder parar de llorar y gritar: “¡No pude protegerla! ¡No pude protegerla!”. Se siente inútil, incapaz de salvar a la mujer que más quiere.

Kazim, sin fuerzas ni orgullo, ha hecho lo único que podía: abrazarlo. Por primera vez, no estaban enfrentados. Estaban unidos por el mismo miedo porque mientras la venganza de Mezide avanza en silencio, la vida de Seyran corre peligro. Y ahora, solo les queda una esperanza: encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ifakat

Ifakat, expulsada de la mansión Korhan tras ser descubierta en la cama con Sehmuz

Serter

Kazim tortura sin piedad a Serter y Doruk en su desesperada búsqueda de Seyran

Kazim y Ferit

Ferit se culpa por el secuestro de Seyran y rompe a llorar ante Kazim: “Se la llevaron delante de mis ojos”

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?
Mejores momentos | Capítulo 3

Renata intenta consolar a Catalina, ¿conseguirá ganarse el cariño de su hija?

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio
Mejores momentos | Capítulo 3

Un encuentro lleno de indirectas: Catalina muestra su clasismo en su primera conversación con Braulio

El destino se abre paso en el pazo: Inés y Clara se acercan sin saber la verdad que las une
Mejores momentos | Capítulo 3

El destino se abre paso en el pazo: Inés y Clara se acercan sin saber la verdad que las une

La joven busca respuestas sobre el amor, e Inés se las da sin imaginar que está aconsejando a la hija que le arrebataron al nacer.

“¿Quién te metió eso en la cabeza?”: Celso invita a Clara a perseguir sus sueños en su primera cita
Mejores momentos | Capítulo 3

“¿Quién te metió eso en la cabeza?”: Celso invita a Clara a perseguir sus sueños en su primera cita

El marinero se abre con Clara y la anima a soñar tan grande como lo hace él. ¿Acabará surgiendo algo entre ellos?

María y Gabriel en el Capítulo 459 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: María y Gabriel se acercan peligrosamente

Saúl

En los próximos capítulos de La Encrucijada: Saúl hará creer que Mónica está secuestrada

Seyran

Akin entrega a Seyran a su madre para que comience su cruel venganza: esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida

Publicidad