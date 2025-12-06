Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.50 horas

La difícil decisión de César en los próximos capítulos de La Encrucijada: ¿cumplir su venganza o cuidar su futuro con Amanda?

Humberto pone contra las cuerdas al mexicano. ¿Quiere mirar al pasado para cumplir su deseo de venganza? ¿O apostar por su futuro con Amanda y el bebé que esperan? Descúbrelo el próximo jueves en dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.

César

Publicidad

Julián López
Publicado:

Cuando Amanda le cuenta a César que sigue embarazada, y que ambos esperan un bebé, el mexicano tiene una oportunidad de oro para dar un paso al costado y dedicar su vida a la persona que ama.

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Pero su deseo de venganza es aún más grande, y el mexicano no piensa tirar por la borda todos los sacrificios que ha hecho para llegar a Oramas y, primero, vengar la muerte de su padre, y segundo, la de su madre.

Humberto no soporta ver las decisiones de César, aferrado al pasado cuando le espera un futuro brillante al lado de Amanda, algo que puede perder si su deseo de venganza no deja de cegarle.

¿Qué decisión tomará César? No te lo pierdas el próximo jueves a las 22.50 horas en dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

La salida de Nando de la cárcel pone a Álvaro en peligro: estos son los motivos por los que podría acabar en prisión

La salida de Nando de la cárcel pone a Álvaro en peligro: estos son los motivos por los que podría acabar en prisión

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

El aviso de Afra Saraçoğlu a todos los fans de Una nueva vida tras la boda de Ferit y Seyran: “Los nuevos capítulos son una bomba”

Afra Saraçoğlu cumple 28 años: la tierna foto de niña que derrite a fans de Una nueva vida

César

La difícil decisión de César en los próximos capítulos de La Encrucijada: ¿cumplir su venganza o cuidar su futuro con Amanda?

David y Patricia

La emoción de David al saber el nombre que Patricia le quiere poner al bebé: “Me hace muchísima ilusión”

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"
¡No te pierdas el juego más divertido!

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

Seren
Avance

La venganza de Seren se vuelve en su contra en los próximos capítulos de Renacer

Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis
Resumen

Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis

La francesa se desahoga con Marta y acaba reconociendo, con cierta vergüenza, lo que ha hecho la empresa a la que representa.

Gabriel grita a Julia delante de Begoña y ella se enfrenta a
Capítulo 452

Gabriel grita a Julia delante de Begoña y ella se enfrenta a él: “¡Se te ha ido la cabeza!”

El abogado sube el tono con la pequeña de la familia dejando a Begoña sin palabras.

Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”

Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”

Gabriel, lleno de rabia, acusa a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita de mi madre”

Gabriel, lleno de rabia, acusa a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita de mi madre”

“No quiero que se sigan aprovechando de ti”: Carmen, al límite, intenta que Tasio abra los ojos

“No quiero que se sigan aprovechando de ti”: Carmen, al límite, intenta que Tasio abra los ojos

Publicidad