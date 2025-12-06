La difícil decisión de César en los próximos capítulos de La Encrucijada: ¿cumplir su venganza o cuidar su futuro con Amanda?

Cuando Amanda le cuenta a César que sigue embarazada, y que ambos esperan un bebé, el mexicano tiene una oportunidad de oro para dar un paso al costado y dedicar su vida a la persona que ama.

Pero su deseo de venganza es aún más grande, y el mexicano no piensa tirar por la borda todos los sacrificios que ha hecho para llegar a Oramas y, primero, vengar la muerte de su padre, y segundo, la de su madre.

Humberto no soporta ver las decisiones de César, aferrado al pasado cuando le espera un futuro brillante al lado de Amanda, algo que puede perder si su deseo de venganza no deja de cegarle.

¿Qué decisión tomará César? No te lo pierdas el próximo jueves a las 22.50 horas en dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!