Mejores momentos | Capítulo 21

“¿No quieres casarte conmigo?”: César y Amanda toman una decisión que cambiará sus vidas para siempre

El mexicano le ha enseñado la grabación de su padre a la joven Oramas y ambos han planeado una venganza que Octavio Oramas no olvidará nunca.

Amanda ha descubierto que César ha hablado con Octavio Oramas y que no le había dicho nada, y la rabia y la desconfianza se han apoderado de ella: por mucho que parezca que César ha cambiado, siempre habrá secretos entre ellos.

“El trabajo que he empezado contigo lo voy a terminar”: Octavio amenaza de muerte a César y este graba la conversación en directo

Por eso la joven le ha exigido que, si había grabado la conversación con su padre, se la enseñase inmediatamente, y Amanda se ha roto al ver las amenazas de muerte de su padre hacia César.

“Me encantaría tomar un avión y que nos vayamos a México”, le ha confesado César cuando el audio ha terminado, cansado de vivir huyendo. “Cuando nos casemos podremos ir”, ha añadido, sabiendo con seguridad que, algún día, Amanda y él acabarán casándose.

“¿Y si lo hacemos?”, ha preguntado Amanda en un arrebato. Sin duda, sería la venganza perfecta para darle a su padre lo que se merece… ¿seguirán adelante con el plan? ¿O habrá alguien que lo detenga?

