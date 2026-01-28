Un amor maduro y honesto que se cocinó a fuego lento: Humberto y Mariví consolidan su relación en el final de La Encrucijada

La historia de amor de Humberto y Mariví se ha ido cocinando a fuego lento en La Encrucijada y, aunque al principio no nos imaginábamos que terminarían juntos, en el último capítulo hemos podido comprobar que se han convertido en una pareja consolidada y estable.

A pesar de llevar muchos años viuda, parecía que Mariví seguía cerrada al amor y no por haber perdido al padre de Álvaro, si no por todo el daño que le había hecho Octavio, su primer gran amor, en el pasado.

La historia de amor de Mariví y Octavio

Mariví y Octavio fueron novios en su juventud y estuvieron a punto de casarse. Sin embargo, el empresario acabó dejándola plantada en el altar por la madre de Amanda y David.

Durante muchos años, Mariví no entendía por qué Octavio le había hecho eso, ya que ella sentía que ambos estaban enamorados. Por eso, durante mucho tiempo, deseó que le ocurriesen cosas malas e incluso se alió con César cuando llegó a Oramas para vengarse de él.

Sin embargo, cuando Octavio entró en prisión y se sinceró con Mariví, algo cambió entre ellos. El empresario le pidió perdón por todo el daño que le había hecho y a raíz de ahí, su relación evolucionó hacia una bonita amistad.

La fortaleza y la honestidad de Mariví conquistaron a Humberto

Aunque Humberto y Mariví no se acercaron especialmente hasta el final de la serie, en los encuentros que iban teniendo por ser amigos de César y Amanda, ya podíamos intuir que al Guardia Civil le hacía gracia la madre de Álvaro.

Álvaro los había pillado juntos en casa hacía algunas semanas y el amigo de César le había asegurado al abogado que iba completamente en serio con su madre. Humberto y Mariví se habían acercado mucho más a raíz de que ella se presentase a las elecciones y ahí surgió la chispa entre ellos.

Además, Humberto se ha convertido en el mayor apoyo de la alcaldesa desde que Álvaro ingresó en prisión y los dos continúan siendo grandes apoyos de la bonita familia que han construido Amanda y César.

En la fiesta de cumpleaños del hijo de Amanda y César, Humberto bromea con Mariví preguntándole si debe celarse del amigo con el que ha estado charlando antes del evento, pero ella le asegura que no tiene que preocuparte, ya que lo único que ha hecho es hablar con una foto de Octavio. ¡Nos alegra que los dos hayan conseguido rehacer su vida al final de esta historia!