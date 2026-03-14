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Entrevista a los actores

Así definen a sus personajes los actores de la segunda temporada Entre tierras

Los protagonistas de la segunda entrega de la serie han descrito a sus personajes en una palabra.

Así definen a sus personajes los actores de la segunda temporada Entre tierras

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Ximena Rodero | Carmen Marar
Publicado:

La segunda temporada de Entre tierras está a punto de ver la luz en atresplayer. Por ello, y ante el esperado estreno de esta entrega, los protagonistas de la ficción han desvelado algunos secretos sobre sus personajes.

Marina Guerola, Carlos Serrano, Silvia Abascal, Germán Alcarazu, Itziar Miranda, Megan Montaner y RodolfoSancho, que dan vida a diversos integrantes de la familia Toscano y Cervantes, se han mojado hablando sobre sus papeles en la ficción.

"Impulsiva", "calculador", "generosidad", "tierra", "ambicioso", "valiente" y "sobriedad", han sido las palabras escogidas por los intérpretes para definir a sus personajes. ¡No te lo pierdas!

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