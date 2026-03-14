Así definen a sus personajes los actores de la segunda temporada Entre tierras

La segunda temporada de Entre tierras está a punto de ver la luz en atresplayer. Por ello, y ante el esperado estreno de esta entrega, los protagonistas de la ficción han desvelado algunos secretos sobre sus personajes.

, que dan vida a diversos integrantes de la familia Toscano y Cervantes, se han mojado hablando sobre sus papeles en la ficción.

"Impulsiva", "calculador", "generosidad", "tierra", "ambicioso", "valiente" y "sobriedad", han sido las palabras escogidas por los intérpretes para definir a sus personajes. ¡No te lo pierdas!