¿De qué te suena? Esta es la trayectoria de Rodrigo Guirao antes de unirse a La Encrucijada

Estos han sido todos los proyectos del actor antes de unirse al elenco de la nueva serie de ficción de Antena 3.

Rodrigo Guirao se moja: ¿cuáles son las tres cosas que más le gustan de España?

Rodrigo Guirao se ha convertido en César Bravo en La Encrucijada, un apuesto hombre mexicano que llega a España con un único objetivo: vengar la muerte de su padre.

Por ahora, sabemos que nuestro protagonista tiene un trabajo exhaustivo por delante, pero… ¿de qué nos suena su cara? ¿Le hemos visto en algún lado anteriormente?

Lo cierto es que el actor y modelo ha formado del elenco de varias series antes de dar el salto a La Encrucijada. Aunque trabajó de varios oficios antes de volcarse en la interpretación, pronto descubrió su verdadera vocación, participando en numerosas series y telenovelas argentinas de éxito.

Pronto llegó a España con series como Bienvenido al lolita, donde dio vida a Jota, el barman del club regentado por Dolores en una de las callejuelas de Madrid.

También tuvo un papel destacado en Corazón Guerrero, interpretando a Damián Sánchez Guerrero, el mediano de los tres hermanos, con un carácter salvaje e indomable que le llevarán a los lugares más inhóspitos.

Actualmente, Rodrigo Guirao se ha convertido en César Bravo, buscando vengar a su padre y acabar con la familia Oramas… ¿lo conseguirá?

¡No te pierdas La Encrucijada! Todos los jueves, a las 22:50, en Antena 3.

