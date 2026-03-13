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Capítulo 518 de Sueños de Libertad; 13 de marzo: Beatriz se ofrece para trabajar en la casa cuna

La mujer de Gabriel se sigue acercando a Begoña para culminar su venganza en contra de su marido.

Capítulo 518 de Sueños de Libertad; 12 de marzo: Beatriz se ofrece para trabajar en la casa cuna

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En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Nieves y Pablo han explotado y han discutido más fuerte que nunca. Y es que Pablo no entiende de todo cómo se siente su hijo Miguel. Desde luego que el matrimonio de los Salazar no va demasiado bien. Y así Nieves le ha echado en cara todos los reproches que tenía guardados.

De esta manera, Salazar ha acabado volviendo al despacho de Marisol para recordar los buenos momentos juntos y… ¡se han acostado!

Por otro lado, Claudia le ha reprochado a Carmen descuidar su relación y haberse olvidado de las chicas de la tienda. ¡Vaya momento incómodo!

Además, Cloe le ha dicho a Marta de la Reina muy dolida: “tú a mí no me quieres”. Parece que su relación está sufriendo fuertes turbulencias y la francesa está muy decepcionada. ¿Podrán arreglarlo las #Marloe?

En otro orden de cosas Luz ha recibido una llamada que le ha dejado rota. Su padre está enfermo terminal y tendrá que ir a Madrid para despedirle.

Por último, Beatriz, bajo el sobrenombre de Antonia, se ha acercado más y más a Begoña ofreciéndose para trabajar en la casa cuna. Y para disgusto de Gabriel, le ha pedido 25.000 pesetas para mañana si no quiere ir a la cárcel. ¿Accederá a este nuevo chantaje?

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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