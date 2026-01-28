¡La familia aumenta! Sara y Kevin harán abuela a una Carmen más empoderada que nunca

Sara y Carmen han pasado por todo tipo de altibajos desde que las conocimos en La Encrucijada. Las dos llevaban toda la vida viviendo con los Oramas y con todos ellos sentían un vínculo muy especial.

La muerte de Emilio y el descubrimiento de todo lo que había hecho en el pasado marcó un antes y un después en su vida, pero ambas demostraron que juntas son más fuertes y que el amor ayuda a superarlo todo.

El dolor de Carmen

Carmen había vivido toda la vida con la enorme tristeza de haber perdido a su hijo Luisito cuando apenas tenía 3 años. Se centraba en cuidar la casa de Octavio, servirlo y velar por el bien de su familia.

Precisamente por eso, descubrir que Emilio había sido el que había matado, accidentalmente, a su hijo la rompió por dentro. Además, a raíz de eso, el padre de Sara se vio obligado a hacer cosas horribles.

La muerte de Emilio sacudió a la familia, pero Carmen no podía sentir pena por él. Se centró en vengarse de Octavio por todo el daño que les había provocado y nos mostró una nueva cara que no habíamos visto hasta ahora.

Vimos a una Carmen empoderada, con la melena suelta, tratando de tú a Octavio y con la seguridad de que nadie la iba a echar de la casa en la que había trabajado tantos años. Además, a Amanda y a David los quería como si fueran sus hijos.

La historia de amor de Kevin y Sara

Sara y Kevin ya salían juntos al inicio de La Encrucijada, pero la joven no contaba con la aprobación de sus padres. Que el joven se marchase de la mansión de los Oramas fue un duro palo para la amiga de Amanda, pero ambos encontraron la forma de seguir viéndose.

Sara y Kevin se convirtieron en grandes amigos de la pareja que habían formado Amanda y César y siempre intentaban darle los mejores consejos. Sara trabajaba con su amiga en la atelier y Kevin con el mexicano en su finca.

Cuando Sara dejó la mansión de los Oramas, se fue a vivir con Kevin a casa de César y su relación continuó evolucionando hasta tal punto de convertirse en una de las parejas más estables de la serie.

Un final feliz

Sara le pidió matrimonio a Kevin justo después de la boda de César y Amanda y Carmen no podía estar más contenta al ver que su hija se iba a casar con un hombre bueno, trabajador y, sobre todo, que ama.

Parece el hijo de Amanda y César tendrá a muchos niños con los que jugar, ya que no solo crecerá cerca de los hijos de David, sino que lo hará también con la niña que esperan Sara y Kevin.

Carmen no puede estar más contenta con la idea de ser abuela. Está pendiente todo el rato de Sara y quiere que esté bien alimentada y cuidada para que esa niña llegue sana y feliz a este mundo.

Después de la muerte de Emilio y de pasar por una etapa muy dura, la familia de Carmen por fin está llena de alegría, optimismo y mucho amor. ¡Cómo nos alegramos por todos ellos!