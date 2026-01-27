Los crímenes atribuidos a Octavio Oramas en La Encrucijada: una lista negra llena de verdades y mentiras

A lo largo de La Encrucijada, el nombre de Octavio Oramas se convierte en sinónimo de poder, oscuridad y miedo. Su figura domina durante décadas un territorio marcado por la violencia, los secretos y las alianzas rotas. Muchos crímenes se le atribuyen y lo convierten en uno de los villanos más temidos de la serie… aunque no todos fueron realmente obra suya.

Esta es la recopilación definitiva de los delitos que llevó a cabo, ordenó o por los que cargó injustamente con la culpa.

Los abuelos de César

Cuando Octavio era un niño, fue acogido por los abuelos de César, pero su actitud problemática despertaba cierta preocupación en ellos, por lo que decidieron devolverlo al orfanato, y en su lugar acogieron a Roberto, quien sería el padre de César.

Ya de adulto, Octavio quemó la casa de los abuelos de César y robó sus cuadros, amasando una fortuna para arrancar su imperio en Oramas.

El director del orfanato

El director del orfanato abusaba de Mónica, el amor de Octavio, y además con la ayuda de Saúl, su hermano. Octavio decidió tomar cartas en el asunto y asesinó al director y montó la escena para que Saúl pareciese el culpable, quien estuvo más de veinte años en prisión por un delito que no cometió.

Roberto, el padre de César

El crimen del director del orfanato tuvo una víctima colateral: Roberto lo descubrió todo, y amenazó con denunciarlo ante las autoridades.

Todo parecía perdido para Octavio, pero Mónica apretó el gatillo asustada: mató a Roberto, y Octavio se hizo cargo para hacer desaparecer el cuerpo y cargar con la responsabilidad.

Doña Beatriz

Doña Beatriz fue la siguiente directora del orfanato y, en su vejez, César acudió a ella para tirar del hilo sobre la noche que murieron el antiguo director y su padre. Esto llegó a oídos de Octavio, que mandó silenciar a la señora: Emilio, siguiendo las órdenes del empresario, le cambió la medicación, y doña Beatriz falleció.

Estrella, la madre de César

César se quedó huérfano cuando Estrella murió, víctima de una venganza en la que ella no tenía ninguna implicación. Saúl la secuestró y la usó para atraer a Octavio a la fábrica abandonada, donde la vida le había cambiado a Saúl para siempre.

Justo cuando César llegó, buscando a su madre, una caja en el aire se abrió, precipitándose Estrella al suelo, y con Octavio a los mandos, pensando que quien estaba ahí dentro era Mónica.

Saúl había logrado el plan perfecto para manchar la imagen de Octavio, así como el empresario le colgó la muerte del director veinte años antes, él hacía lo mismo con Octavio con la madre de César, haciendo crecer la enemistad del mexicano por el empresario.

Emilio

Emilio cometió muchos crímenes en nombre de Octavio, que lo tenía coaccionado al saber su terrible secreto: fue el culpable de la muerte de su hijo pequeño, Luisito.

Una vida llena de sufrimiento y remordimiento llevó a Emilio al límite, y estuvo dispuesto a acabar con Octavio. Pero el empresario se defendió, y en un forcejeo, la pistola se disparó, acabando con la vida de Emilio.

Saúl... ¿y él mismo?

Octavio le arruinó la vida, y Saúl quiso hacerle lo mismo a él. Podía aceptar cualquier ataque hacia su persona, pero secuestrar a Amanda fue algo por lo que Octavio no era capaz de perdonar.

Cuando Saúl estaba recuperándose en el hospital por sus heridas, tras su intento de suicidio en la cárcel, Octavio se lo llevó para acabar con él donde todo empezó: el mismo acantilado donde se deshizo del cuerpo de Roberto tantos años atrás.

Octavio estuvo dispuesto a sacrificarse para poner fin al terror de Saúl en Oramas, aunque después no encontraron su cuerpo. ¿Habrá sobrevivido el empresario?