Luz recibe una llamada demoledora sobre su padre: “Está en fase terminal”

La doctora estaba muy preocupada buscando a su padre de cuál no tiene noticias.

Tras investigar, gracias a la ayuda de un compañero de su padre, la doctora recibe la peor de las noticias: su padre sufre poliomielitis y su estado es crítico.

La doctora Borrel se ha quedado sin palabras y le ha confirmado, con lágrimas en los ojos, al compañero de su padre que “está en fase terminal”.

Hasta le temblaba la voz diciendo que tenía que irse rápido a Madrid. El compañero de su padre le ha asegurado que no la podía acompañar, pero le ha pedido que se despidiera de su padre por él.

Luz le ha asegurado, aún en shock, que lo haría. ¿Cómo será ese reencuentro entre padre e hija?