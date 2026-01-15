David quiere adoptar al hijo de Julia... ¡y le pide matrimonio!: “Quiero pasar el resto de mi vida contigo”

Julia está estudiando muy duro para aprobar el examen de doula y poder trabajar de ello. Quiere valerse por sí misma a pesar de que David le muestra su total apoyo. Siempre estará ahí para ella, ahora y siempre.

El primogénito de los Oramas ha puesto en orden sus sentimientos. Sabe que ama a Julia, un amor recíproco que no dudan en manifestar en la mansión Oramas. Pero David va un paso más allá: “Voy en serio contigo, y no pienso dejarte nunca”, le reconoce David para después... ¡pedirle matrimonio!

Julia cree que está de broma, pero David va realmente en serio. “Quiero pasar el resto de mi vida contigo”, le dice, para después añadir que quiere adoptar al pequeño David.

La química que hay entre ellos es palpable, y ambos se funden en un apasionante beso que confirma una nueva unión. ¡Habrá una nueva boda en Oramas! ¿Cómo se lo tomará Patricia?