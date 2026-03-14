Amanda y César cruzan todos los límites en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Un nuevo caso llama a la puerta de Amanda, o más bien se topa con él. Cuando la joven visita el restaurante al que solía ir con César, un grito retumba por todo el lugar: el chef ha muerto, y todo apunta a Ana, su pinche.

Amanda la conoce y confía en su inocencia. Mientras tanto, la abogada intenta superar su miedo al contacto físico y, tras una cena con su exmarido, cruzan todos los límites.

El próximo jueves, a las 23.00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio, en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡corre a verlo en atresplayer!