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A las 23.00 horas

Amanda y César cruzan todos los límites en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

La abogada se encarga de un nuevo caso que le toca muy de cerca y se reencuentra con su exmarido.

Amanda

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Julián López
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Un nuevo caso llama a la puerta de Amanda, o más bien se topa con él. Cuando la joven visita el restaurante al que solía ir con César, un grito retumba por todo el lugar: el chef ha muerto, y todo apunta a Ana, su pinche.

Amanda la conoce y confía en su inocencia. Mientras tanto, la abogada intenta superar su miedo al contacto físico y, tras una cena con su exmarido, cruzan todos los límites.

El próximo jueves, a las 23.00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio, en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡corre a verlo en atresplayer!

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