¿Aliado, peligro o controlado? Estas son las opiniones de Abel Folk sobre los personajes de La Encrucijada

El actor deberá clasificar a los personajes de la serie en tres grupos… ¿cuál dirá?

Abel Folk

Abel Folk interpreta a Octavio Oramas, una persona estratégica que siempre tiene un as bajo la manga preparado, y posee a los aliados más fieles. Entonces, para él… ¿quién de todos los personajes de La Encrucijada sería el mejor aliado? ¿Y un gran peligro? ¿Y alguien fácil de controlar?

Abel ha sido franco y no ha dudado ni un segundo: a Amanda la clasifica como un peligro, al igual que César, Humberto y Laura: todos están incluidos en el mismo barco.

Por otra parte, si tuviese que definir a alguien como aliado sería a Álvaro, aunque controlado, ya que el hombre se dejará mover más por el corazón que por la razón. Pero su mayor aliada sin duda sería Mónica: “Ella lo es todo”, ha afirmado.

En el limbo se quedan tanto David, que según él “no sabe si es algo”, y Patricia, ya que sin David ella no es nada. También duda a la hora de clasificar a Sara, aunque sin duda la definiría como “buena chica”.

¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? No te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada para descubrirlo. Cada jueves, a las 22:50, disfruta de dos nuevos capítulos en Antena 3.

Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión desde atresplayer.

Patricia

Patricia, ¿víctima o villana? Analizamos su cuestionable comportamiento en La Encrucijada

