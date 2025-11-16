Antena 3 LogoAntena3
En los próximos capítulos de La Encrucijada: César descubre la obsesión de Saúl con Amanda

Gracias a Sara el mexicano se dará cuenta de que el hermano de Mónica supone un problema real y lo echará de casa.

La próxima semana, la vida de nuestros protagonistas se pondrá patas arriba en La Encrucijada. Mientras Amanda continúa ocultándole a César su embarazo, el mexicano descubrirá que tiene al enemigo en casa.

Gracias a Sara, César descubrirá que Saúl está completamente obsesionado con Amanda y que guarda fotos suyas debajo de cama. El mexicano lo echará de casa y él recurrirá a Emilio para pedirle ayuda.

Cansado de cumplir órdenes y vivir bajo amenazas, Emilio tomará una importante decisión que marcará un antes y un después en su vida. Por fin soltará un secreto que lleva tiempo guardando.

Además, Nando intentará acercarse a Julia y a su hijo, pero Patricia intentará pararle los pies. A pesar de verse obligada a cuidar del bebé de otra, parece que la relación entre estas dos mujeres está siendo cordial. ¿Hasta cuándo durará la paz en la mansión de los Oramas?

No te pierdas el próximo jueves, tras El Hormiguero, dos nuevos episodios de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperarte… ¡adelántate en atresplayer!

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

Esta noche, en Una nueva vida: Kaya estalla de celos y levanta la mano a Suna delante de toda la familia Korhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna le dejará claro a Gabriel que no se fía de él

El exnovio de Julia ha quedado en libertad y le ha reclamado al abogado el dinero que le prometió por disparar a César.

Capítulo 437 de Sueños de libertad; 14 de noviembre: Gabriel toma posesión de su nuevo cargo en la empresa

El abogado se ha estrenado como nuevo director de Perfumerías de la Reina y comienza a tomar decisiones sobre ella.

