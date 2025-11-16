En los próximos capítulos de La Encrucijada: César descubre la obsesión de Saúl con Amanda

La próxima semana, la vida de nuestros protagonistas se pondrá patas arriba en La Encrucijada. Mientras Amanda continúa ocultándole a César su embarazo, el mexicano descubrirá que tiene al enemigo en casa.

Gracias a Sara, César descubrirá que Saúl está completamente obsesionado con Amanda y que guarda fotos suyas debajo de cama. El mexicano lo echará de casa y él recurrirá a Emilio para pedirle ayuda.

Cansado de cumplir órdenes y vivir bajo amenazas, Emilio tomará una importante decisión que marcará un antes y un después en su vida. Por fin soltará un secreto que lleva tiempo guardando.

Además, Nando intentará acercarse a Julia y a su hijo, pero Patricia intentará pararle los pies. A pesar de verse obligada a cuidar del bebé de otra, parece que la relación entre estas dos mujeres está siendo cordial. ¿Hasta cuándo durará la paz en la mansión de los Oramas?

No te pierdas el próximo jueves, tras El Hormiguero, dos nuevos episodios de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperarte… ¡adelántate en atresplayer!