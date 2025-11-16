Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 62

Serter pierde la cabeza y encierra a Pelin: los celos por Ferit lo llevan al límite

El empresario, consumido por los celos y el despecho, ha perdido la cabeza. Ha roto todo a su paso y ha encerrado a Pelin, incapaz de aceptar que aún piense en Ferit.

Pelin

Pelin ha intentado mantenerse fuerte, pero la convivencia con Serter se ha convertido en una pesadilla. Atrapada en su casa, la joven siente cómo el dolor y los celos de Serter la asfixian poco a poco.

Serter ha entrado en la terraza con un café, intentando acercarse a ella. Pero Pelin lo ha rechazado, y su tristeza ha sacado lo peor de él. “¿Estás pensando en él?”, le ha preguntado, refiriéndose a Ferit.

Cegado por los celos, Serter ha estallado: “Las reglas han cambiado. Regla número uno: no puedes pensar en él cuando estés conmigo. ¿Te queda claro?”. Pelin, asustada, ha intentado calmarlo, pero Serter ha perdido el control. De un golpe, ha tirado todo lo que había sobre la mesa, la ha cogido del brazo con fuerza y la ha encerrado en la habitación, gritándole: “¡No eres Seyran! ¡Ferit nunca te querrá! ¡Entiéndelo ya!”.

Pelin, rota y sin salida, se ha derrumbado, suplicándole que no la deje sola. Pero Serter, consumido por la obsesión y el despecho, solo ha podido mirarla con odio.

El amor se ha convertido en una prisión. ¿Podrá Pelin escapar del control de Serter antes de que sea demasiado tarde?

