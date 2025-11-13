Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 41

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

El hermano de Amanda se está recuperando en el hospital y se emociona al descubrir que la joven está embarazada.

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

Publicidad

David ha tocado fondo. El primogénito de los Oramas, harto de toda la situación que está atravesando, ha intentado quitarse la vida. Pero Amanda llegó justo a tiempo y consiguió salvarlo.

David intenta quitarse la vida y envía una carta de despedida a su padre: “Se me hace insoportable continuar”

Su hermana no se separa de él ni un segundo. Es muy importante para ella, y así como él siempre ha sido un apoyo, quiere devolverle ese amor que siente por su hermano mayor. Cuando David despierta, los hermanos tienen una conversación cargada de sentimientos.

Y, para animarle, Amanda le cuenta una noticia que, por ahora, solo sabe ella. ¡Está embarazada! David se pone a llorar: lágrimas de alegría por su hermana, pero también de tristeza y rabia porque casi se pierde algo así.

“Ahora sí que vale la pena”, dice David, dispuesto a rehacer su vida y ser el tío que el bebé de Amanda necesita.

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”
Mejores momentos | Capítulo 41

Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío
Mejores momentos | Capítulo 41

“Ahora sí que vale la pena”: la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

El nuevo director toma medidas para asegurarse de que no surjan amenazas desde el pasado.

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia
Resumen

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

El abogado se ha convertido en el nuevo director de Brossard De la Reina.

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”

Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”

Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!

Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!

Publicidad