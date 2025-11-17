¡Cumplen su destino! Halis pide matrimonio a Hattuc tras toda una vida amándose en silencio

Halis y Hattuc han vivido la conversación más esperada de sus vidas. Décadas después de su ruptura, por fin se han dicho lo que llevaban años callando.

Él le ha confesado que la dejó marchar porque pensaba que sus enemigos y sus ambiciones acabarían marchitándola. “Temía sacarte de tu tierra y arrastrarte a mis guerras”, le ha dicho, con el corazón encogido.

Hattuc, conmovida, le ha recordado que nunca ha amado a otro hombre. “No me casé porque mi corazón era tuyo”, ha confesado con dulzura, aunque sin ocultar el reproche que todavía le duele: “El día que pediste la mano de mi sobrina para tu nieto, nuestra historia terminó, Halis”.

Pero el patriarca no ha querido dejarla escapar otra vez. Le ha suplicado que no lo castigue más y, entonces, tras medio siglo de silencio, ha sacado el anillo y por fin ha hecho la pregunta que siempre quiso hacerle: “Si no desprecias medio siglo de amor… ¿quieres casarte conmigo, Hattuc?”.

Ella ha respondido con la mirada. Es el “sí” que ha tardado cuarenta años en llegar y el que cierra una historia interrumpida por el destino. Después de toda una vida separados, Halis y Hattuc se han dado una segunda oportunidad. Porque, aunque el tiempo pase, cuando el amor es verdadero siempre encuentra el camino de regreso.