¡Juntos de nuevo! Ferit y Seyran se reconcilian y desafían a toda la familia Korhan

Ferit y Seyran se han reconciliado en su habitación, dejando atrás todo el dolor que los había mantenido separados. Por primera vez en mucho tiempo, han hablado con el corazón: sin miedo y sin mentiras.

Ferit le ha confesado que no puede seguir viviendo lejos de ella, que ha intentado llenar el vacío, pero su vida solo cobra sentido cuando la tiene cerca. Seyran, cansada de fingir ser fuerte, ha reconocido que ya no puede seguir callando.

Durante meses ha estado bajo la amenaza de Ökkes, que la obligó a alejarse de él, pero ahora la verdad ha vencido al miedo. Ferit la ha abrazado con fuerza y le ha prometido que esta vez nadie los separará. Luego ha pedido a Latif que avise a la familia: quiere hacerlo todo de frente, sin esconderse más. Ahora que la verdad ha salido a la luz, su final feliz parece, por fin, posible.

Y, como Halis y Hattuc, que han logrado cumplir su destino tras una vida de silencio, Ferit y Seyran también parecen haber hallado el suyo. Porque cuando el amor es verdadero, ni el miedo, ni el tiempo, ni la mentira pueden con él.