Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 62

¡Juntos de nuevo! Ferit y Seyran se reconcilian y desafían a toda la familia Korhan

El destino vuelve a dar otra oportunidad al amor. Ferit y Seyran han demostrado que el amor siempre encuentra su camino.

Ferit y Seyran

Publicidad

Ferit y Seyran se han reconciliado en su habitación, dejando atrás todo el dolor que los había mantenido separados. Por primera vez en mucho tiempo, han hablado con el corazón: sin miedo y sin mentiras.

Ferit le ha confesado que no puede seguir viviendo lejos de ella, que ha intentado llenar el vacío, pero su vida solo cobra sentido cuando la tiene cerca. Seyran, cansada de fingir ser fuerte, ha reconocido que ya no puede seguir callando.

Durante meses ha estado bajo la amenaza de Ökkes, que la obligó a alejarse de él, pero ahora la verdad ha vencido al miedo. Ferit la ha abrazado con fuerza y le ha prometido que esta vez nadie los separará. Luego ha pedido a Latif que avise a la familia: quiere hacerlo todo de frente, sin esconderse más. Ahora que la verdad ha salido a la luz, su final feliz parece, por fin, posible.

Y, como Halis y Hattuc, que han logrado cumplir su destino tras una vida de silencio, Ferit y Seyran también parecen haber hallado el suyo. Porque cuando el amor es verdadero, ni el miedo, ni el tiempo, ni la mentira pueden con él.

“¿Qué es Ferit para ti?”: Kaya enfrenta a Suna y descubre la verdad que temía

“¿Qué es Ferit para ti?”: Kaya se enfrenta a Suna y descubre la verdad que temía

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit y Seyran

¡Juntos de nuevo! Ferit y Seyran se reconcilian y desafían a toda la familia Korhan

Halis

¡Cumplen su destino! Halis pide matrimonio a Hattuc tras toda una vida amándose en silencio

Seyran

“No tuve elección”: Seyran se sincera con Ferit y confiesa entre lágrimas el chantaje que la separó de él

Kazim
Capítulo 62

“Esta es mi casa, papá”: Suna reniega de su padre y lo deja destrozado frente a toda la familia

Pelin
Capítulo 62

Serter pierde la cabeza y encierra a Pelin: los celos por Ferit lo llevan al límite

Xoel Fernández da vida a Domingo en Las hijas de la criada: “Un hombre profundamente quebrado”
El marido de Renata

Xoel Fernández da vida a Domingo en Las hijas de la criada: “Un hombre profundamente quebrado”

El actor interpreta al marido de Renata, uno de los personajes principales de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Begoña, Gabriel y Luz en el capítulo 442 de Sueños de libertad
Semana del 17 al 21 de noviembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña presiona a Gabriel para adelantar su boda

La enfermera le pide al abogado convertirse en marido y mujer cuanto antes.

César y Saúl

En los próximos capítulos de La Encrucijada: César descubre la obsesión de Saúl con Amanda

Suna

Esta noche, en Una nueva vida: Kaya estalla de celos y levanta la mano a Suna delante de toda la familia Korhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna le dejará claro a Gabriel que no se fía de él

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna le dejará claro a Gabriel que no se fía de él

Publicidad