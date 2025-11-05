Antena 3 LogoAntena3
Los secretos de Abel Folk para interpretar a Octavio: “Entendí que a un villano no se le cuestiona”

Abel Folk ha interpretado a muchos villanos, y nos cuenta detalles sobre cómo meterse en la piel de ellos.

Octavio Oramas es uno de esos villanos que se nos ha quedado grabados en la memoria, en gran parte gracias al fabuloso trabajo que ha realizado Abel Folk, el actor que interpreta al villano de La Encrucijada.

A lo largo de toda la trama, hemos podido ver a Octavio hacer muchas cosas. Es capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya, ¿pero es así de malo en realidad? Abel Folk señala que Octavio “es un personaje complicado”, en el sentido de que el empresario “es consciente de todo lo que hace”, y que, si tuviese la oportunidad de volver a vivir su vida, tomaría las mismas decisiones que le hemos visto tomar en La Encrucijada.

“No sé si él cree que son errores”, señala Abel Folk sobre su personaje que, en el fondo, piensa que “había que hacerlo así”. Además, el actor ha interpretado a muchos villanos en su carrera, y nos ha compartido el secreto para llevarlos con éxito a la pantalla: “Empecé a hacerlos bien cuando entendí que a un villano no se le cuestiona”, desvela Folk.

“Intento defender el personaje desde su punto de vista, no desde el mío”, señala también Abel, consciente de todo lo que ha hecho su personaje. ¿Pero se arrepiente Octavio de algo que haya hecho? Abel Folk nos desvela la clave, ¡dale al play al vídeo y descubre todos sus secretos!

