Semana del 17 al 21 de noviembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña presiona a Gabriel para adelantar su boda

La enfermera le pide al abogado convertirse en marido y mujer cuanto antes.

La próxima semana en Sueños de libertad...

Andrés seguirá volviendo a tener algunos recuerdos y cada vez tendrá más claro que Gabriel estuvo detrás de la explosión de la fábrica.

Claudia decidirá contratar a Maripaz para la casa cuna, pero no contará con un con un contratiempo: Broosard quiere cerrar la casa cuna.

Por otro lado, Cristina y Luis volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto de la empresa. Además, la joven le contará a Claudia que su ex ha ido a visitarla...

Además, Joaquín, tras renunciar a su trabajo en la fábrica, se planteará un un nuevo negocio: montar una empresa de embalaje para proteger más los productos y que no se rompan.

Joaquín, Gema y Teo en el capítulo 441 de Sueños de libertad
Joaquín, Gema y Teo en el capítulo 441 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Mientras, Digna se postulará para la vacante como profesora de labores para así también contribuir para llevar dinero a casa.

Cloe seguirrá con sus cambios y nuevas normas. El nuevo uniforme que propondrá no tardará en generar reacciones encontradas.

Y Begoña, tras una conversación con andrés, decidiá que debe pasar por el altar cuánto antes. Así, le pedirá a Gabriel adelantar la boda dejando al abogado muy sorprendido. Ambos preparán todo para darse el sí, quiero acompañado de la pequeña Julia y con Luz y Tasio como testigos.

Gabriel, Begoña y Julia en el capítulo 442 de Sueños de libertad
Gabriel, Begoña y Julia en el capítulo 442 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¿Qué hará Andrés cuando descubra que Begoña va a casarse?, ¿Tratará de impedirlo?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad y adelántate a la emisión en atresplayer.

Begoña, Gabriel y Luz en el capítulo 442 de Sueños de libertad

César y Saúl

