La salida de Nando de la cárcel pone a Álvaro en peligro: estos son los motivos por los que podría acabar en prisión

Después de la denuncia por malos tratos de Julia, de haber golpeado a David y de haber sido pillado con una gran cantidad de dinero, Nando ingresó en prisión, donde casualmente compartió celda con Saúl, el hermano de Mónica.

Tras de semanas entre rejas, Nando ha quedado en libertad y lo primero que ha hecho ha sido ir a ver a Álvaro para reclamarle el dinero que todavía le debía por haber atentado contra la vida de César.

Aunque Nando le ha amenazado con contarle a la policía que fue él quién le contrató para acabar con César si no le da lo que le debe, Álvaro le ha dejado claro que no tiene pruebas de ello y que sería su palabra contra la suya. “Fuiste tú quien apretó el gatillo”, le ha dejado claro.

El hijo de Mariví evitó en su momento que Nando lo delatase porque le hizo creer que le ayudaría a salir de la cárcel después de las denuncias de David y Julia, pero en cuanto tuvo ocasión, se desentendió de él.

Por ahora, Álvaro está tranquilo, aunque es consciente de que Nando es un hombre peligroso, dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. ¿Será capaz de destapar el trato al que llegó con Álvaro? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada para descubrirlo!